Toluca no podrá contar con su capitán para la visita ante Herediano.

Deportivo Toluca es uno de los equipos mexicanos que viajó a Centroamérica, específicamente para afrontar el partido de hoy contra Herediano de Costa Rica por la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf y en el que intentará evitar tener una sorpresa.

Los dirigidos por Renato Paiva emprendieron su trayecto a tierras ticas y lo hicieron con la mayoría de sus elementos titulares, para poder tomar con seriedad el compromiso y que no le pase algo similar a la derrota de América en la cancha de Real Estelí.

¿Cuál es la ausencia?

Los diablos rojos tendrán la ausencia de Valber Huerta, quien todavía no se encuentra recuperado de su lesión al 100 por ciento, por lo que el técnico tomó la decisión que se quedara en México para estar completamente disponible a nivel físico.

El capitán del Toluca ya recibió el alta médica para jugar, incluso ya estuvo convocado ante León el fin de semana, pero se le notó que no está bien en su condición física y es por eso que se intentará recuperarlo bien para que pueda volver al nivel que se le conoce.

¿Qué lesión tuvo?

Valber Huerta se perdió la pretemporada de los escarlatas, luego que fuera sometido a una limpieza en la rodilla, que lo mantuvo fuera de los campos por varias semanas, es por eso que no ha tenido la preparación que el resto de sus compañeros.

A pesar de eso, el capitán participó en los juegos anteriores del Torneo Clausura 2024 de la Liga MX, por lo que no ha tenido el descanso necesario y también le ha costado caro para que no rinda como se espera, es por eso que no viajó a Centroamérica.

El partido de Herediano ante Toluca se disputará hoy a las 17:00 horas en el estadio Eladi Rosabal Cordero, donde uno de los dos intentará ponerse adelante en la serie y dar un paso para avanzar a los octavos de final.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.