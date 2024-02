Herediano y Toluca jugarán hoy la ida de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf 2024. Serie que marcará el regreso de ambos elencos a la competición después de casi cinco años y los enfrentará por primera vez: el Team clasificó como semifinalista de la Copa Centroamericana, mientras que los Diablos Rojos sacaron su boleto por ser los subcampeones del Apertura 2022.

Herediano vs. Toluca: ¿Cuándo juegan, a qué hora y dónde ver el partido?

El día de hoy, miércoles 7 de febrero, Herediano recibirá a Toluca en el Estadio Alejandro Morera Soto cuando el reloj marque las 5:00 p.m. de Costa Rica, el resto de Centroamérica y CDMX (6:00 de Panamá y ET de Estados Unidos).

Dicho encuentro de Concachampions será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por los siguientes canales de TV y servicios de streaming pagos.

Costa Rica : Star+

: Star+ México : FOX Sports 2

: FOX Sports 2 Estados Unidos: ViX

ViX El Salvador : Star+

: Star+ Guatemala : Star+

: Star+ Honduras : Star+

: Star+ Nicaragua : Star+

: Star+ Panamá: Star+

Herediano vs. Toluca: ¿Cómo llegan los Rojiamarillos?

Sin brillar, los dirigidos por Héctor “Pity” Altamirano se erigieron como los líderes del Clausura 2024 tras un inicio casi perfecto, que se apoya en su solidez defensiva: vienen de vencer 1-0 a Pérez Zeledón, 1-0 a Liberia, caer 1-0 en su visita a San Carlos, derrotar 2-1 a Saprissa y, más recientemente, 1-0 a Grecia con un golazo de media distancia de Shawn Jhonson (14′).

Este último cotejo se disputó el 27 de enero por el parón que tuvo la liga tica a raíz del amistoso de la Selección de Costa Rica con El Salvador: “El equipo está en muy buena forma. Afortunadamente, tuvimos diez días para trabajar y corregir algunas situaciones de juego, además de poder consolidar nuestro modelo. Esperamos ser competitivos”, aseguró el técnico mexicano.

Herediano vs. Toluca: ¿Cómo llegan los Diablos Rojos?

Por otro lado, los pupilos de Renato Paiva vienen de días cargados de actividad en la Liga MX, donde marchan séptimos. Luego de igualar 2-2 con Querétaro en el debut, vencieron 4-1 a Mazatlán, empataron 1-1 con Puebla, perdieron 3-2 ante Chivas y el sábado pasado golearon 4-1 a León: trámite marcado por el debut del seleccionado mexicano Alexis Vega, quien anotó el último tanto.

Sin embargo, el ex DT de Benfica no se guardó nada para el duelo con Herediano, a excepción del capitán Valber Huerta por problemas físicos: “Hoy por hoy el colectivo es muy importante. Toluca no estaba hace mucho tiempo en este torneo, así que nunca le voy a faltar al respeto a mi adversario”, dijo. Recordemos que los mexiquenses no ganan un título internacional hace 21 años.

Herediano vs. Toluca: posibles alineaciones para el partido por la Concachampions

Herediano (4-2-3-1): Aarón Cruz; Shawn Johnson, Aarón Salazar, Everardo Rubio, Haxzel Quirós; Orlando Galo, Aaron Murillo, Gerson Torres, Elías Aguilar, Luis Ronaldo Araya; y Francisco Rodríguez.

Toluca (4-2-3-1): Tiago Volpi; Maximiliano Araújo, Juan Escobar, Federico Pereira, Brian García; Tomás Belmonte, Claudio Baeza, Jean Meneses, Marcel Ruiz, Juan Pablo Domínguez; e Iván López.

Herediano vs. Toluca: ¿Cuándo se juega la revancha?

El último partido de la serie entre ambos equipos se celebrará el jueves 15 de febrero, a las 7:00 p.m. de Costa Rica, en el Estadio Nemesio Díez. Una aspecto clave a tener en cuenta es que sí cuenta el gol de visita en esta ronda y las siguientes, a excepción de la gran final.

