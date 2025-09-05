En la previa del partido de este viernes entre Costa Rica y Nicaragua, por las Eliminatorias camino al Mundial 2026, una figura de La Sele fue vinculada a una posibilidad de vestir la camiseta del Real Madrid. No se trata de Keylor Navas, el único tico en la historia que logró hacerlo.

Henry Duarte, extécnico de la Selección de Nicaragua y de diferentes clubes de la Liga Promerica, habló antes del juego que se disputará en el Estadio Nacional de Managua. El de Santa Rosa tuvo grandes elogios con uno de los convocados por Miguel Herrera, aunque también marco su defecto.

La figura que podría jugar en el Real Madrid, según Duarte, es Brandon Aguilera. El DT considera que el potencial del futbolista de Río Ave es para jugar en el equipo merengue. “Para mí Brandon Aguilera, podría jugar de titular en el Real Madrid o en el Barcelona. Así se lo digo. Cuando lo he visto, dios mío“.

Sin embargo, el mismo Duarte catalogó a Aguilera como un futbolista que no se mueve por el campo lo suficiente para llegar a un mejor equipo. “El quería jugar en una parcelita, no presionar, no venir al toque. Entonces no. Él tiene la calidad, pero es un tema de mentalidad, actitud y voluntad. Sin eso no va a llegar“, explicó el entrenador.

Los números de Brandon Aguilera en la Selección de Costa Rica

El 10 de la Selección de Costa Rica es uno de los mejores jugadores de Concacaf, pero llamativamente no se ha destacado con la Sele. Ya lleva 29 partidos en su espalda y todavía no ha marcado ningún gol. Además, solo dio cuatro asistencias. Son números bajos para un jugador que se lo considera figura.

Para Miguel Herrera, el futbolista que pertenece al Rio Ave de Portugal es titular indiscutido. En la Copa Oro, jugó desde el arranque en los cuatro encuentros de la Sele. Lo mismo sucedió durante el ciclo del Piojo.

