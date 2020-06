¿Municipal o Comunicaciones? La elocuente respuesta de Juan Barerra

En una nota exclusiva para Fútbolcentroamerica, pudimos charlar con Juan Barrera sobre cualquier cantidad de detalles relacionados a su carrera. Sus vivencias individuales a nivel club, selección sus planes a futuro, entre otras cosas, en esta segunda parte de la entrevista con el referente pinolero.







Ya cuando tenés experiencia, no, yo siempre miro al portero, pero como no se me movió me dije "la voy a asegurar". Aguanto al portero y si no se me mueve la coloco.



¿Cuántas camisetas cambiaste ese día?

Yo en lo personal no fui con nadie, yo ya sabía que muchos se iban a ir con Messi, pero me llegaron a dejar 5 camisas, me dieron una "10" que no sé si será de Messi se la regale a mi hermano, un 6 un 5, un 8 y un veinti algo. No tenían apellidos, ellos así jugaron ese día.





¿Qué jóvenes promesas tiene Nicaragua que te hayan impresionado?

Me gustan 2 jugadores, uno tiene 18 y 19; uno se llama Harold Medina, que juega con Estelí en las juveniles, porque en Nicaragua siempre tiene que haber un juvenil al menos 45 minutos en cancha. Harold se destacó mucho ya al final del torneo, se había ganado el puesto, no lo ponían por obligación. Es zurdo dinámico y te puede jugar de enlace. El otro se llama Junior Arteaga, le dicen Zona, juega en Juventus, juega muy bien. Esos dos son lo mejor que hay en Nicaragua, pero el problema es que tienen que irse. Porque ya llegaron a un nivel en a tan corta edad en el que se ven diferente a muchos jugadores asi que tienen que irse a otro fútbol para que su nivel vaya creciendo y conozcan otros niveles.



¿El pasaporte pesa?

Uf muchísimo, sino pregúntame a mí. Los jugadores tienen que irse jóvenes para que lleguen en un momento maduro.



Harold Medina y Junior Arteaga, las dos jóvenes promesas más importantes de Nicaragua según Juan Barrera (Fotos - Fenifut, Real Estelí)

¿Sentis que el pasaporte te cerró puertas a vos?

Pues fíjate que cuando yo quise salir de nicaragua por primera vez, sí. El representante que me quería sacar me decía que habían llevado a jugador de x nacionalidad. Hasta que en la Uncaf de Panamá me salió la oportunidad.



¿Has tenido muchas críticas para los árbitros, alguna vez uno te faltó al respeto?

Los caribeños son malcriados, acá en Nicaragua también, pero a veces te insultan de perfil porque saben que la cámara los enfoca. y cuando los entrevistan lo niegan. Pero debe ser difícil ser arbitro también, es una presión de tomar decisiones con 22 jugadores.





¿Quiénes son los defensores más complicados que enfrentaste?

Duarte la piedra, Oscar Duarte, igual Waston, de Guatemala Moisés Hernández, ese es duro también. Después de Panamá, Román Torres, a esos se las tiras largas porque si no ciao.



¿Que concepto tenes sobre Henry Duarte?



Él ha hecho cosas muy importantes por la selección que no la hizo otro técnico. Duarte cambió la mentalidad al jugador nicaragüense. Mucho tenemos que agradecerle. Tiene su lado jodido, él una vez me mandó para mi casa porque llegué un minuto tarde al entrenamiento; "váyanse para su casa", nos agarró el tráfico y al siguiente día hubo que pagar multa. Pedimos disculpas, pero eso es lo que él le metió al grupo, su carácter, él es estricto y fue esa mentalidad con la que consiguió cosas con nosotros. (*Cabe destacar que la nota se dio antes de que Duarte fuera cesado de su cargo como DT pinolero)



Henry Duarte, ex entrenador de Nicaragua.



¿Has pensado en el retiro?

En este momento pues si toca. No sé, yo no me enojaría si en un momento me dicen que no me van a llamar, pero me dicen que hay in proyecto con jugadores de 20 - 21 años a largo plazo. En su momento hubo planificación, el profe la hizo, que agarro a como 12 jugadores jóvenes y el resultado fue tres Copa Oro. Pero ahora no se.



¿Alguna vez te pidieron tu punto de vista como capitán de Nicaragua?

No, la federación es así. Ellos toman sus decisiones y listo.



¿Te gustaría que al futbolista se le escuchara más, o quizás meterte a dirigente?

Fíjate que varios me lo han preguntado. Lo que si me gustaría es que se valore más al jugado porque en mi país el jugador sufre, no solo acá en otros también, pero más en mi país por las condiciones, etc., sufre bastante para llegar a ser un jugador profesional había que trabajar en eso, en darle lo mínimo. Acá en Nicaragua hay talento, pero no se le da continuidad al jugador.



Juan Barrera, capitán de la selección de Nicaragua.

¿Qué momentos te llevas a la tumba como jugador, esos que más alegría te dieron?

Mi debut en primera división, aquel hatrick contra Haití, y mi primer partido en Europa. Esos tres momentos nunca los voy a olvidar.



¿Todavía tenes algún sueño?

Si, uno nunca debe dejar de soñar. Me quedan unos cuantos años más, hay que aprovecharlos al máximo. Pienso que estoy en un momento maduro de mi carrera, entonces creo que es un extra, un plus para mi persona.



¿Te ves como entrenador?

En este momento no, pienso que uno aprende bastante fuera del país, pero por ahora no. Cuando me retire quizás tenga otra mentalidad, pero ahora no.



¿Que recordás de tu paso por Guatemala?

Fue difícil, pasar de los Cremas a los Rojos. Cuando yo debuté con los Rojos fue en un amistoso contra el Águila de El Salvador, y todo el estadio me empezó a salvar, sentí la presión, "como me quieren" dije, jajaja. Entonces ya después uno con el tiempo, no solo a mí, a muchos jugadores le ha pasado. Con el tiempo te vas ganando a la gente y después la gente se da cuenta que uno llega a trabajar, te vas ganando a la afición y así fue. Salgo de Comunicaciones porque me voy para Colombia, me voy para Venezuela, y luego a Colombia. Ya había estado en Sudamérica y el fútbol de allá es muy bueno, tenía esa espinita. Allá me fue bien y luego me contratan en Colombia.



Juan Barrera vistió las dos camisetas más grandes del fútbol chapín.





¿Si tenés que elegir a uno, con cuál te quedás?

Con los dos (risas). Cualquier jugador quisiera estar en los dos equipos, es difícil que te digan que no. Fuera de cámara te lo dicen todos, cualquiera quisiera estar en los dos grandes de Guatemala.



¿Qué mensaje le mandas a la gente en estos momentos que se viven?



Mandar un saludo y buenas vibras, sabemos que son tiempos difíciles, pero hay que estar bien mentalmente. Es también momento para ayudar, si podemos hacerlo, hagámoslo, y siempre confiando en Dios.