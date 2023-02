The City Ground: todo sobre la nueva casa de Keylor Navas

Keylor Navas está viviendo una nueva etapa en la Premier League con el Notthingham Forest desde Inglaterra. El tico a sus 36 años de edad, tomó la decisión de salir del PSG, al menos hasta el final de temporada, para darse una oportunidad en la liga más complicada del mundo. En esta ocasión, detallaremos la nueva casa del costarricense, el estadio del Notthingham: The City Ground.

De jugar en uno de los mejores estadios del mundo como lo es el Santiago Bernabéu y posteriormente en París desde el Parque de los Príncipes, Keylor Navas ahora se tendrá que ganar el corazón del City Ground, junto a toda la afición. Aunque durante su debut ante el Leeds United, el centroamericano supo hacer bien las cosas y no solamente fue el MVP del partido, sino que además regaló los primeros tres puntos defendiendo los colores del Notthingham Forest.

Historia y Capacidad

The City Ground es un estadio que se encuentra ubicado en la ciudad de Nottingham, Inglaterra. Fue inaugurado el 03 de septiembre de 1898 y actualmente tiene una capacidad para 30.602 espectadores. Además, este lugar fue responsable de ser una de las sedes de la Eurocopa de 1996.

Ubicación

El City Ground está situado en Nottingham, Inglaterra. Específicamente en la rivera del Río Trent, a tan solo unos metros del Trent Bridge antiguo estadio del Nottingham Forest. En la orilla contraria donde se ubica el río Meadow Lane, estadio del Notts Country FC, el rival de toda la vida del Forest.

Eurocopa 1996

Además, el City Ground fue el encargado de albergar tres partidos de la Eurocopa de 1996. Turquía vs. Croacia; Portugal vs. Turquía y Croacia vs. Portugal. Ahora, de nuevo en la Premier League, el objetivo principal para esta temporada será mantener la categoría. Es por ello que la contratación de Keylor Navas ha sido fundamental para dar más seguridad y garantías en la portería.