“Si no ganan, se van”: Piojo Herrera recibe la sentencia que involucra a la Fedefútbol en el momento más delicado rumbo al Mundial 2026

La presión sobre Miguel Herrera y la propia Fedefútbol se intensifica en un momento clave de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026. Rolando Fonseca fue contundente en la previa del partido contra Haití, advirtiendo que La Sele tiene la obligación de ganar ese partido.

Recordemos que la Selección de Costa Rica llega al duelo frente a Haití con la necesidad de sumar tres puntos, después del empate 1-1 contra Nicaragua en el que Alexis Gamboa anotó el gol tico.

Con Miguel Herrera al mando, la Tricolor es consciente de que no puede seguir cediendo terreno si quiere mantener vivas sus aspiraciones de clasificación al Mundial.

¿Cuál fue la sentencia que recibió Miguel Herrera en el momento más delicado rumbo al Mundial 2026?

Rolando Fonseca lanzó un mensaje contundente tanto a los jugadores como a la dirigencia del fútbol costarricense. El histórico delantero pidió a los futbolistas que salgan a la cancha a darlo todo por sus familias y sus propios sueños, y luego, si lo desean, también por Costa Rica.

“A los jugadores, háganlo por sus familias, por su sueño y después meten a Costa Rica si quieren, y a la Fedefútbol, si mañana no se gana, agarren sus cosas y se van para la casa”, comentó Rolando Fonseca.

Rolando Fonseca

La Selección de Costa Rica afronta su compromiso de este martes 09 de septiembre con la obligación de conseguir un triunfo ante Haití, luego del amargo empate frente a Nicaragua en el debut, un resultado que dejó más dudas que certezas y que incrementa la presión sobre el equipo.

¿A qué hora juega Costa Rica vs. Haiti por las Eliminatorias al Mundial 2026?

Costa Rica y Haití se medirán este martes 9 de septiembre a las 8:00 p.m. hora de Costa Rica. El duelo lo albergará el Estadio Nacional de Costa Rica por la segunda jornada de la fase final de las Eliminatorias de Concacaf.