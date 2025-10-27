“Será posible”: desde Herediano hacen una insólita promesa que ilusiona a todos los florenses

El sueño del nuevo estadio Eladio Rosabal Cordero sigue tomando forma, aunque los aficionados del Club Sport Herediano deberán tener un poco más de paciencia. Lo que inicialmente se esperaba para el primer trimestre del 2025 ahora apunta a concretarse hasta 2026, con la promesa de convertirse en uno de los recintos deportivos más modernos y exclusivos de Centroamérica.

El proyecto, que avanza a paso firme, combina infraestructura deportiva de primer nivel con una innovadora apuesta hotelera que busca diferenciarse de cualquier otro estadio del país. Y es precisamente ese componente el que ha generado mayor expectativa entre los seguidores del “Team”.

¿Cuál es la promesa que hicieron en Herediano?

Thomas Mraz, CEO y presidente de Grupo Hammer Costa Rica, empresa encargada de la construcción del hotel, reveló uno de los detalles más llamativos: “Ver un partido desde la habitación será posible desde el quinto piso; se verá toda la cancha y estamos emocionados con el producto que vamos a ofrecer”.

La obra gris del estadio estará lista para febrero de 2026, aunque su apertura oficial se realizará un año después, coincidiendo con el inicio de la temporada 2026-2027.

Así se encuentra actualmente el Rosabal Cordero. (Foto: CRHoy)

“Para febrero esperamos tener todo listo para cuando esté el estadio, y luego se vendrá un período de 12 meses para entregar oficialmente la obra en ese lapso. El hotel se ubicará en el sector sur del escenario deportivo y contará con un restaurante en el sexto piso”, explicó Mraz.

Publicidad

Publicidad

El nuevo Rosabal Cordero será mucho más que la casa del Herediano: contará con espacios comerciales, zonas corporativas, salones para eventos y el hotel con vista panorámica al terreno de juego, algo inédito en el fútbol nacional.

ver también “Nuevos refuerzos”: Herediano confirma el robo de dos joyas de Saprissa cuando nadie lo imaginaba

Entre los aficionados florenses, la promesa de “ver un partido desde la habitación” ya genera ilusión. Y aunque aún falta tiempo para que se enciendan las luces del nuevo estadio, la espera promete valer la pena: el Herediano prepara un escenario digno de su historia y de su hinchada.