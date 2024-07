La Copa América 2024 supuso una experiencia positiva para una joven Selección de Costa Rica que, liderada por Gustavo Alfaro, finalizó tercera en el Grupo D. Amén del tropiezo frente a Colombia (3-0), semifinalista del certamen, los ticos recabaron un 0-0 ante Brasil y se despidieron con un triunfo 2-1 sobre Paraguay.

El triunfo dejó buenas sensaciones a lo interno de la Tricolor. Aunque, a la vez, terminó de sepultar a la Albirroja: fue la primera vez que no sumó ni un punto en las veintiuna fases de grupos que disputó, entre Copas América y Mundiales.

En consecuencia, la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) destituyó al técnico Daniel Garnero y se puso en campaña para encontrar un reemplazante con la capacidad de guiar al país a la próxima Copa del Mundo: han sonado nombres como José Pekerman, Luiz Felipe Scolari o Ramón Díaz.

Sin embargo, la prensa paraguaya también tiene en la mira al propio Gustavo Alfaro, quien firmó contrato con Costa Rica hasta junio de 2026. De hecho, el propio timonel se refirió al tema en el programa “Deporte Total”, de Tigo Sports.

¿Qué dijo Gustavo Alfaro sobre el supuesto interés de Paraguay?

“Hola, ¿cómo andan? La verdad que me sorprenden, no sé nada, pero estoy con trabajo. Si me buscaban antes de tomar Costa Rica con todo gusto hubiese ido. Con respecto a las notas, no puedo hablar por contrato con la Federación… abrazo y saludos a todos”, aseguró Alfaro, quien le hubiese dado prioridad a Paraguay.

En Costa Rica envía mensaje a las selecciones interesadas en Alfaro

Además de Paraguay, Ecuador también se quedó sin timonel tras la salida de Félix Sánchez Bas. Y hay rumores acerca de un interés por fichar otra vez a Alfaro, por quien tienen un gran afecto luego de que los clasificara al Mundial de Qatar 2022.

Cuando le consultaron por este tema a Orlando Moreira, directivo de Herediano y ex integrante de la FEDEFÚTBOL, respondió: “Pueden venir a buscarlo y todo lo que quieran, pero él tiene un contrato que se hizo para cumplirse. No creo que él sea tan falto de seriedad para buscar una salida o que el Comité Ejecutivo le vaya a facilitar eso”, dijo en Radio Columbia.