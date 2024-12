Se calienta la Gran Final: Alexandre Guimaraes responde como nunca a los filazos de Jafet Soto

Alexandre Guimaraes reapareció ante los medios de comunicación este sábado, para hablar de la visita de la Liga Deportiva Alajuelense a Club Sport Herediano en el juego de ida de la Gran Final del Torneo Apertura 2024 y sorprendió con varias de sus declaraciones.

Guimaraes respondió varias preguntas y una de ellas fue la de la rivalidad que tiene con Jafet Soto, técnico del Team y que nuevamente será su rival este domingo, por lo que el técnico de los manudos dio su punto de vista y fiel a su estilo dejó varias frases contundentes.

“Lo he dicho, no tengo nada que opinar porque cada quien hace su camino. He ganado más de lo que he perdido, y admito, en algunas ocasiones he perdido, y eso no me hace menos. Cada uno ve el fútbol de la manera que quiera. Más allá del rival estoy muy contento de estar en otra final defendiendo los colores de una gran institución Algunos tenemos una mirada más profunda por el recorrido internacional que hemos tenido, que nos da cierto bagaje para decir y hacer“, aseguró.

Alexandré Guimaraes ofrece disculpas

Por otra parte, hay que mencionar que Guimaraes tuvo un gesto inesperado antes de escuchar las preguntas y fue ofrecer disculpas a dos periodistas: “Antes de contestar preguntas y que entre Anthony al ruedo, quisiera aprovechar esta oportunidad dado que es mi primera aparición después del último juego, para dar las disculpas a dos colegas de ustedes, hacia Anthony y al periodista del programa del Cazador, Adrián Barboza, del que no recuerdo bien su nombre por las interrupciones que en la última conferencia de prensa les hice”

“No es el procedimiento normal en mí, ni el que he aprendido, el que me han enseñado y el que hemos intentado como familia enseñar a nuestros hijos, de no interrumpir a una persona cuando está hablando y, en este caso, cuando está preguntando, así que antes que nada, dar las disculpas del caso”, agregó.

Las disculpas fueron para Anthony Porras de Radio Columbia y Jonathan Ureña de Deportes El Cazador y Radio Actual, a quienes, luego de la semifinal, los interrumpió en sus preguntas en un día que estaba claramente frustrado y los confrontó incómodo por sus cuestionamientos, tras quedar eliminado en las semifinales ante el Team.

