Jafet Soto se mete con una debilidad de Guimaraes y ataca a Alajuelense donde más le duele

Fiel a su estilo combativo y provocador, Jafet Soto ha empezado a calentar la Gran Final del campeonato nacional mucho antes de que el silbato inicial suene. Durante una conferencia de prensa, el DT de Herediano aseguró que tiene completamente analizado a s u rival.

El presidente florense aseguró que no existe forma de que la Liga Deportiva Alajuelense lo sorprenda. Además, contó las debilidades que le encontró a los manudos de cara a lo que será el encuentro de ida entre ellos por la búsqueda del campenato.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Jafet Soto?

Jafet Soto no perdió la oportunidad de lanzar un dardo directo al Centro de Alto Rendimiento (CAR) de Alajuelense, insinuando que las instalaciones no ofrecen la privacidad necesaria para preparar estrategias. Aseguró que se puede observar todo lo que hacen allí.

“Con lo único que podría sorprender (Alajuelense) es que salga con tres centrales. Además, todo en el CAR se ve desde una moto o uno manda un dron y todo se ve. Esto por más que se metan en la cancha del fondo, imagínense”, comentó entre risas, dejando claro que su confianza en la preparación de su equipo es inquebrantable.

Las palabras de Soto no solo tienen un tono humorístico, sino también buscan incomodar a los rojinegros en uno de sus puntos más sensibles: la percepción de que cualquier debilidad en sus preparativos puede ser explotada. Este tipo de declaraciones también evidencian el carácter mediático que el técnico florense utiliza.

Publicidad

Publicidad

ver también Golpe de Jafet Soto a Guimaraes: la movida que nadie esperaba para la Gran Final entre Herediano y Alajuelense

El calendario y el ritmo de competencia

Otro de los temas abordados por Soto fue el cambio de fechas de la final, una decisión que, según él, beneficia a Alajuelense. Sin embargo, lejos de mostrarse molesto, el estratega del Team utilizó esta situación para remarcar la ventaja que su equipo tiene en cuanto a ritmo de competencia.

“La verdad, ojalá el partido fuera hoy, lo antes posible, porque tenemos muchas ganas y estamos en un ritmo de competencia muy bravo, mientras que otros tienen 12 días de no jugar. En nuestra cabeza, el no jugar y no competir hace perder confianza”, afirmó