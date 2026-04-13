Se calienta el clásico: Hernán Medford golpea a Alajuelense con el dardo más doloroso a 6 días de visitar el Morera Soto

El actual tramo del calendario es un campo minado para el Deportivo Saprissa. El conjunto morado enfrenta una semana que no da respiro: primero deberá disputar la gran final del Torneo de Copa a mitad de semana y, apenas cuatro días después, visitar el Estadio Alejandro Morera Soto para una nueva edición del Clásico Nacional ante Liga Deportiva Alajuelense.

La seguidilla ha desatado lógicas preocupaciones en el saprissismo, no solo por el evidente desgaste físico que acumulará el plantel, sino también por el riesgo latente de sufrir lesiones o suspensiones que los dejen diezmados ante su archirrival en el cierre del Clausura 2026.

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“Preferimos estar en la final que estar viéndola en casa”

En la conferencia de prensa previa al duelo copero, Hernán Medford fue consultado directamente sobre este dilema y se encargó de dejar bien en claro que su equipo no se guardará nada para la final del miércoles vs. Sporting. “Es una final. Sabemos la importancia y los muchachos están motivados porque es una final”, sentenció.

Pero además, el “Pelícano” aprovechó el micrófono para dejarle un recado a la Liga, su rival del próximo fin de semana, recordándoles cómo Liberia se encargó de eliminarlos en los cuartos de final de esta competencia, el mismo rival que el Saprissa sí logró despachar con una contundente goleada en las semifinales.

“Yo les dije a mis jugadores ‘yo sé que el clásico está y que es peligroso por las amarillas, por las rojas, está mal planificado, pero nosotros preferimos estar en la final que estar viéndola en la casa’. Qué pereza, imagínese, si nosotros hubiéramos tenido que estar mañana viendo la final entre otros dos equipos, pero por lo menos nosotros somos los que fuimos invitados al baile. Lo que tenemos que hacer es bailar mejor el miércoles'”,, disparó el DT.

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¿Cuándo, dónde y a qué hora es la final del Torneo de Copa?

El partido que definirá al monarca de la copa entre el Deportivo Saprissa y Sporting FC se llevará a cabo el próximo miércoles 15 de abril a partir de las 7:00 p.m. (hora local).

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El escenario designado por las autoridades de la Unafut para este duelo decisivo por el título será el Estadio Edgardo Baltodano Briceño, habitual casa del Municipal Liberia,

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En síntesis

Saprissa enfrenta una semana crítica con la final de Copa y el Clásico Nacional separados por apenas cuatro días.

El estratega morado le recordó a Alajuelense que fueron eliminados de la Copa y que tendrán que ver la final “en la casa”.

Saprissa jugará el miércoles a las 7:00 p.m. en Liberia y el domingo a las 5:00 p.m. visitará a Alajuelense en el Morera Soto.