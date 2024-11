¿Se acerca a Costa Rica? Pedro Troglio manda la señal que la Fedefútbol estaba esperando.

La Fedefútbol se encuentra en pleno período de escogencia de un entrenador para la Selección de Costa Rica. Pese a que la competencia ya finalizó para los ticos, la decisión adquiere una gran importancia de cara a un año en el que podrían alcanzar la clasificación al Mundial 2026.

Son varios los nombres que han sonado tras la salida de Claudio Vivas y el Comité Ejecutivo valora. Pero en las últimas horas reapareció un candidato que parecía olvidado y, en su momento, había generado expectativas entre los aficionados costarricenses: Pedro Troglio .

El técnico tetracampeón con Olimpia le aseguró a ESPN que sigue evaluando la posibilidad de marcharse en diciembre de Honduras. Y una selección no solo cuaja perfecto en el plan de vida que proyecta de aquí en adelante, sino que le permitiría cumplir uno de sus mayores sueños.

Pedro Troglio le envía una señal a la Selección de Costa Rica

Troglio abrió una puerta impensada en medio de días claves para el futuro de Costa Rica: “Hoy, a los 59 años, no veo mal la posibilidad de dirigir a una selección. Tiene su encanto. Me gustaría clasificar a un Mundial y poder jugarlo como técnico también”, dijo el mundialista con Argentina en Italia 90.

ver también Otra vez extranjeros: los cuatro técnicos foráneos que hablaron con Fedefútbol para dirigir a Costa Rica

Según explicó, “hasta hace un tiempo atrás no imaginaba dirigir a una selección porque a mí me gusta más el día a día: levantarme a las cinco de la mañana, prepararme para ir a entrenar, saber que tengo todo mi día ocupado, armando un equipo, y no que tengo muchos baches”.

Publicidad

Publicidad

Aunque ese estilo de vida tiene sus contras: “Una selección te da muchos momentos libres, momentos en los que no hay fecha FIFA, capaz en dos o tres meses no hay competencia. Tener esos 4 o 5 días para tomarme un avión, ir a ver a mi familia y volverme. En el día a día los veo dos veces al año”.

¿Puede la Fedefútbol pagar a Pedro Troglio?

A principios de octubre, cuando se lo vinculaba con Saprissa, Pedro Troglio soltó una frase que resonó en suelo tico: “Yo aquí soy un entrenador muy bien pago, que no creo que pueda cobrarlo en Costa Rica”.

Publicidad

Pedro Troglio ganó ocho veces la Liga Nacional de Honduras y una Liga Concacaf, en 2022. (Foto: Olimpia)

Publicidad

Aunque se encargó de desmentirla, explicando que aquella fue “una salida delicada” a modo de “chiste” para evadir una pregunta, pues al mando del equipo tibaseño todavía estaba Vladimir Quesada.

Publicidad

“Eso es un mito (que es un DT caro). Cuando vine al fútbol centroamericano, vine a ganar la mitad de lo que ganaba en Argentina” , le reveló a ESPN . Lo cual le sienta bien a la Fedefútbol, pues su presidente, Osael Maroto, dijo que solo traerían al mejor técnico que pudieran pagar.