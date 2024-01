Saprissa vs. Puntarenas hoy EN VIVO: a qué hora juega y dónde ver el partido | Primera División de Costa Rica

Saprissa y Puntarenas disputarán hoy la primera jornada del Clausura 2024 de la Primera División de Costa Rica. En el caso de los Morados, iniciarán la defensa del título como los grandes favoritos a conquistarlo nuevamente —lo que los haría tetracampeones— y sin haber hecho grandes cambios en la plantilla.

Aunque los Chuchequeros no se la pondrán fácil, pues están obligados a sacar puntos para evitar el descenso: marchan anteúltimos en la tabla general —luego de que les descontaron 3 unidades por no cumplir con la regla Sub 21— y, por lo tanto, a 3 de Municipal Grecia.

Saprissa vs. Puntarenas: cuándo juegan, a qué hora, dónde y cómo ver el partido

El encuentro entre Saprissa y Puntarenas tendrá lugar hoy, sábado 13 de enero, a las 8:00 p.m., en el Estadio Ricardo Saprissa. Será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por FUTV, la app de TDMAX y su respectiva página web.

Los encargados de impartir justicia en “La Cueva” serán Keylor Herrera (árbitro principal), Carlos Fernández (asistente 1), Benjamín Espinoza (asistente 2) y Walter Arronis (cuarto árbitro).

Boletos para Saprissa vs. Puntarenas

Si usted desea adquirir su entrada para el partido de hoy, podrá comprarla en la página oficial de Saprissa. “Las entradas para el partido son generales. Por lo que los asientos no serán numerados en esta ocasión”, informó el club.

Saprissa vs. Puntarenas: cómo llega el Monstruo

El conjunto de Vladimir Quesada viene de tener rodaje en los “90 Minutos por la Vida”. Certamen benéfico donde le ganó 1-0 a Herediano con gol de Fidel Escobar, quien recientemente renovó contrato hasta 2026, y luego perdió 2-0 el Clásico Nacional contra Alajuelense.

Sus tres refuerzos, Luis Díaz, Yoserth Hernández y Joseph Mora, se estrenaron contra los Rojiamarillos y ya están listos para debutar en el Clausura. Aunque no se informó de forma oficial si los ex legionarios están habilitados y cuentan con el pase internacional de sus antiguos equipos.

Saprissa vs. Puntarenas: cómo llegan los Porteños

Luego de un flojo semestre, Puntarenas se reforzó en el banquillo con Douglas Sequeira y trajo a futbolistas jóvenes como Julen Cordero, Miguel Ajú y Doryan Rodríguez, que hasta hace poco estaban en Saprissa y Alajauelense, para evitar perder la categoría.

En este inicio de campeonato tendrán una dura seguidilla: después de visitar a la “S”, recibirá a la Liga y a Grecia, su rival directo por la permanencia. “Estos tres partidos van a determinar mucho el torneo del equipo”, dijo Sequeira, quien apunta a recuperar la fortaleza en el Lito Pérez que perdieron en el Apertura: “de 11 partidos, se perdió cinco, se ganó cinco y se empató uno“, destacó.

Saprissa vs. Puntarenas: último partido entre ambos

La última vez que Saprissa y Punterenas se vieron las caras fue el 17 de octubre, en la fecha 15 del campeonato anterior. Aquel día, en Tibás, los locales se impusieron 4-1 gracias a los tantos de Kendall Waston (4′), Ariel Rodríguez (57′), Christian Bolaños (80′) y Orlando Sinclair (83′). El gol de la visita lo hizo Keylor Ramírez (27′).

