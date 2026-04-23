Saprissa empujó a Guadalupe al descenso: los 8 equipos que pelean por reemplazarlo en el Apertura 2026

Saprissa aseguró su pase a las semifinales del Clausura 2026 tras golear con autoridad 5-0 a Guadalupe, en un partido donde anotaron Ariel Rodríguez (77’), Luis Paradela (71’ y 66’), Orlando Sinclair (64’) y Tomás Rodríguez (34’).

Este contundente resultado no solo confirmó el gran momento del conjunto morado, sino que además sentenció el descenso de Guadalupe a la segunda división.

Ahora, ocho equipos luchan por ocupar el lugar que deja Guadalupe en el Apertura 2026, en una disputa que promete ser intensa por el ascenso a la máxima categoría del fútbol costarricense.

ver también “Merece el Puskas”: el gol de Luis Paradela que dejó sin palabras a todos en Saprissa y podría ser el mejor del año

¿Cuáles son los 8 equipos que buscan reemplazar a Guadalupe en el Apertura 2026?

Los cuartos de final del Clausura 2026 en la Liga de Ascenso entran en su fase decisiva con los partidos de vuelta, donde ocho equipos siguen en la pelea por el ascenso: Fútbol Consultants, Jicaral Sercoba, Pitbulls SB, Inter San Carlos, Uruguay de Coronado, Quepos Cambute, Santa Cruz y Escorpiones.

Así quedaron las llaves de cuartos de final tras los partidos de ida y de cara a los juegos de vuelta, con series muy cerradas en su mayoría:

Escorpiones vs Santa Cruz (ida: 1-1) – vuelta: 22 de abril, 7:00 p.m.

(ida: 1-1) – vuelta: 22 de abril, 7:00 p.m. Jicaral vs Moravia (ida: 1-1) – vuelta: 26 de abril, 11:00 a.m.

(ida: 1-1) – vuelta: 26 de abril, 11:00 a.m. Quepos Cambute vs C.S. Uruguay (ida: 5-2) – vuelta: 26 de abril, 2:00 p.m.

(ida: 5-2) – vuelta: 26 de abril, 2:00 p.m. Inter San Carlos vs Pitbulls F.C. (ida: 2-1) – vuelta: 27 de abril, 7:00 p.m.

Publicidad

Publicidad

Inter San Carlos apunta al ascenso directo tras su título del Apertura 2025

Inter San Carlos, campeón del Apertura 2025, ya tiene asegurada su presencia en una final por el ascenso tras el título obtenido, lo que lo coloca en una posición privilegiada en la lucha por llegar a la máxima categoría.

No obstante, el equipo también se mantiene en carrera por conquistar el Clausura 2026, y en caso de lograr el bicampeonato, obtendría el ascenso directo sin necesidad de disputar una serie final adicional.