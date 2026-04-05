Devastador incendio destruye el bus en el que viajaba un equipo de Costa Rica y siete jugadores resultan afectados

Lo que prometía ser un viaje de rutina para disputar una jornada más de la Liga de Ascenso, la segunda división del fútbol de Costa Rica, se transformó en una verdadera pesadilla de la que, afortunadamente, todos salieron con vida.

El sábado, el autobús que transportaba al equipo de Quepos Cambute fue arrasado por un voraz incendio a la altura de Atenas, cuando se dirigían a enfrentar al Municipal Grecia.

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¿Cómo se desató el incendio?

El incidente ocurrió a tan solo 30 minutos de llegar al Estadio Puente de Piedra. Según la información brindada por el periodista Guillermo Arrieta en el programa De Quepos para el Mundo, la unidad de transporte ya venía presentando desperfectos mecánicos a lo largo del trayecto.

Esta situación había provocado que, de antemano, se anunciara un retraso para el juego programado originalmente a las 6:00 p.m. Sin embargo, el problema escaló brutalmente: de un momento al otro, el vehículo comenzó a arder hasta prenderse en su totalidad.

Quepos Cambute confirma pérdidas materiales: siete jugadores afectados

El alivio más grande en medio del caos fue que no se registraron pérdidas humanas. Todos los jugadores, miembros del cuerpo técnico y el conductor lograron evacuar a tiempo y resultaron ilesos.

No obstante, el fuego consumió gran parte de las pertenencias del equipo. Arrieta detalló que se perdieron desde las hieleras de hidratación hasta los bolsos personales de al menos siete jugadores.

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El club confirmó las pérdidas materiales (Quepos Cambute).

El golpe fue doblemente duro porque, además de artículos de valor sentimental o deportivo, hubo pérdidas económicas: la directiva había cancelado el salario a los futbolistas un día antes, y varios de ellos llevaban el dinero en efectivo dentro de las mochilas que quedaron atrapadas en las llamas.

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Tras la emergencia, el compromiso tuvo que ser suspendido de inmediato. Las autoridades del torneo confirmaron que el encuentro fue reprogramado y se disputará finalmente este lunes 6 de abril a las 7:00 p.m. en el mismo escenario.

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En síntesis

El autobús de Quepos Cambute (Liga de Ascenso) se incendió por completo a la altura de Atenas por fallas mecánicas; toda la delegación y el chofer lograron salir ilesos.

El fuego consumió utilería y equipaje. Al menos siete jugadores perdieron pertenencias personales y el dinero en efectivo de su salario, el cual les habían pagado el día anterior.

El partido ante Municipal Grecia, originalmente pautado para el sábado a las 6:00 p.m., fue pospuesto para el lunes 6 de abril a las 7:00 p.m. en el Estadio Puente de Piedra.