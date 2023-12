A pesar de seguir en participación en el Torneo Apertura 2023 de la Liga Nacional de Costa Rica, Saprissa ha comenzado a hacer su planificación para lo que resta de la temporada y ya está conformando el plantel con el que buscará continuar teniendo buenos resultados.

Por el momento, todo se está haciendo de manera no oficial y se espera confirmar a los elementos que seguirán en la institución, siendo uno de los más cuestionados el hondureño Michael Chirinos, que llegó con grandes expectativas hace unos meses, pero su desempeño no ha sido el esperado.

¿Qué decidió Saprissa?

A pesar de que el trabajo de Chirinos no ha sido el que se tenía en mente, la Junta Directiva no tiene contemplado que cambie de aires y está en los planes para que siga en la institución, siendo uno de los cinco extranjeros que serán inscritos para el Clausura 2024.

Sergio Gila, director deportivo de los morados, charló con la nación y fue quien dio a conocer la noticia e indicó que el bajo rendimiento del hondureño no ha sido el que se pensó, pero que debido a la lesión no tuvo continuidad y se espera que ahora sea diferente.

¿Qué dijo Gila?

“Con los extranjeros la tengo muy fácil, a todos les he dicho que no tenemos disponibilidad porque los cinco foráneos van a continuar y son de gran nivel. No vamos a tener movimientos de jugadores extranjeros en la planilla”, aseguró.

“Chirinos es excelente jugador lo demostró en Olimpia y en Grecia. Es verdad que no ha tenido toda la suerte del mundo, porque cuando se llega a un club es importante tener continuidad. Venía falto de ritmo y tuvo una lesión recién integrándose al grupo. Volvió y ha dado buenos minutos y confío en que va a ser un futbolista importante”, finalizó.

Michael Chirinos ha disputado 19 partidos con el Monstruo Morado en todas las competiciones, en las que ha sumado dos goles y dos asistencias, además, está cerca de ganar su primer título de liga.

¡Atención, aficionados! Únanse al nuevo canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y manténganse al día con las últimas noticias.