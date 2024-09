Una de las salidas más polémicas que tuvo Herediano en el último tiempo es la de Robert Garbanzo. El director deportivo se marchó terminado el torneo y se habló de una posible mala relación con Jafet Soto, sobre todo porque se fue el directivo.

En una entrevista que realizó en el programa Casual de Tigo Sports, Garbanzo contó los verdaderos motivos que lo llevaron a dar el portazo. Más allá de que hizo mucho referencia a un tema de sensaciones, también contó que se marchó porque no podía hacer lo que quería.

¿Qué dijo Robert Garbanzo sobre su salida de Herediano?

Robert Garbanzo comenzó declarando: “Voy premeditando las cosas, las voy pensado. El último torneo que perdimos en la semifinal con Alajuelense en penales me golpeó mucho por el torneo que habíamos hecho“.

Luego, agregó sobre todo lo que habían trabajado para ese campeonato: “Habíamos formado un muy buen grupo para serlo con un entrenador capaz de esa gestión y con cosas buenas a nivel táctica y técnica. Me dolió porque había una presión interna de que tal vez”.

Para finalizar, reveló algunas diferencias: “Llegó un momento que me había dolido mucho, traté de cambiar algunas cosas que no pude y esas fueron las que me hicieron dar trompos en el mismo lado. Creía que la visión para ser campeones era otra cosa”.

La mayor molestia de Garbanzo parece que fue no poder haber llegado a un acuerdo con Jafet Soto y los demás directivos para ir armando la nueva temporada. Así terminó diciendo adiós, pero aclaró que mantiene una buena relación con el actual entrenador, quien también lo reemplazó en su puesto.