Salió campeón con Saprissa, se convirtió en legionario y Alajuelense lo quiso fichar pero él lo rechazó: “Se debe respetar”

Luego de haberse consagrado con Saprissa, se convirtió en legionario y ante la posibilidad de volver a Costa Rica, decidió rechazar a Alajuelense.

Por Pablo Rocca

Ex Saprissa rechazó jugar en Alajuelense. (Foto: ESPN)

El mercado de fichajes en Costa Rica sigue dejando movimientos que generan debate, especialmente cuando involucran a jugadores con pasado exitoso en el campeonato nacional y con experiencia internacional.

En medio de la reestructuración de varios clubes y de la búsqueda de refuerzos de peso, un futbolista que ya fue campeón en el Saprissa de Vladimir Quesada, que se marchó al extranjero como legionario y que incluso estuvo en la mira de Alajuelense, tomó una decisión que sorprendió a muchos.

¿Quién es el ex Saprissa que rechazó jugar en Alajuelense?

El atacante en cuestión es Luis Díaz, quien finalmente firmó con el Sporting FC por dos años, dejando de lado otras ofertas que estuvieron sobre la mesa. Tras un breve paso por el New England Revolution de la MLS, el guanacasteco regresa al país con la misión de recuperar su mejor nivel y aportar al proyecto josefino.

Cuando recibí la llamada y vi el interés del equipo, me pareció un proyecto muy interesante. Hablé con el gerente y las personas encargadas y quise ser parte. Sé que vengo a un gran plantel, que ha hecho fichajes bastantes reconocidos y estoy feliz de estar de vuelta en el país”, afirmó en Sporting TV.

Luis Díaz aceptó la oferta del Sporting FC. (Foto: Sporting)

¿Por qué rechazó a la Liga?

El exmorado reconoció que tuvo ofertas de otros clubes y no ocultó la razón por la que se decantó por Sporting, pese a que Alajuelense lo buscó: Tuve otras opciones, me llamaron de otros equipos, pero bueno, el proyecto que me planteó Sporting, todo lo que van a hacer en el futuro, me llamó mucho la atención”.

Y agregó sobre el acuerdo que tuvo con el equipo capitalino: “Además, había acordado de palabra con el club y la palabra se debe respetar y por eso mantuvimos el acuerdo que tenía”.

De esta forma, Sporting suma a un refuerzo de experiencia internacional, mientras que la Liga se queda con las ganas de fichar a un delantero que ya sabe lo que es ser campeón y que llega con la promesa de volver a ser determinante en el fútbol tico.

