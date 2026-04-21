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Rolando Fonseca no se guarda nada y les dice a Alajuelense y Saprissa lo que nadie se anima en Costa Rica: “Jugadores reventados”

Rolando Fonseca lanzó una crítica directa a Alajuelense y Saprissa tras el clásico, cuestionando el estado físico de sus jugadores.

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Rolando Fonseca fulmina a los jugadores de Alajuelense y Saprissa
© TeleticaRolando Fonseca fulmina a los jugadores de Alajuelense y Saprissa

En medio del debate que dejó el último clásico, Rolando Fonseca volvió a encender la conversación en el fútbol costarricense con declaraciones directas hacia Alajuelense y Saprissa.

Rolando Fonseca no evitó la polémica y expuso una crítica que, según él, pocos se atreven a decir abiertamente, apuntando al nivel y la exigencia de los jugadores en los partidos más importantes.

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¿Qué fue lo que dijo Rolando Fonseca sobre Alajuelense y Saprissa que generó polémica?

Rolando Fonseca lanzó una crítica directa al estado físico de los futbolistas tras el clásico entre Alajuelense y Saprissa, al cuestionar que varios jugadores mostraran señales de agotamiento y desgaste muy temprano en el partido.

Apretaron a todos en las primeras jornadas y luego en este último clásico nos dejaron a jugadores reventados y lesionados. No aguantan físicamente“, aseveró Rolando Fonseca para Tigo Sports Costa Rica.

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Para Rolando Fonseca, resulta preocupante que en un encuentro de tanta exigencia e importancia ya hubiera futbolistas “reventados” antes del minuto 65.

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Cómo es posible que en el Clásico habían jugadores reventados al minuto 65. ¿No estamos capacitados para correr 90 minutos? Y lo digo hablando del clásico, en el partido más relevante de nuestro fútbol“, finalizó Rolando Fonseca.

Además de sus críticas hacia Alajuelense y Saprissa luego de la imagen que dejó el Clásico Nacional, Fonseca también aprovechó para lanzar un dardo a la Fedefútbol.

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Datos claves

  • Rolando Fonseca cuestionó el estado físico de los jugadores, al considerar que varios terminaron “reventados” y lesionados tras la carga de partidos.
  • El exdelantero señaló como preocupante que en el clásico hubiera futbolistas agotados desde el minuto 65, en el duelo más importante del fútbol costarricense.
  • Criticó la preparación para sostener los 90 minutos, dejando en duda si los equipos están realmente capacitados para soportar ese nivel de exigencia.

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