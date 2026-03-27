Celso Borges no se guarda nada después de ver el debut del Bocha Batista en Costa Rica:”Procesos difíciles”

El debut de Fernando Batista al frente de Costa Rica dejó sensaciones divididas, pero también abrió un nuevo capítulo que invita a la paciencia. El empate 2-2 ante Jordania, tras remontar un 0-2 en los minutos finales, mostró tanto las dudas como el carácter de un equipo que empieza a adaptarse a una nueva idea. En ese contexto, una voz autorizada como la de Celso Borges apareció para ponerle perspectiva al inicio del proceso.

El mediocampista, actual capitán de Alajuelense y referente histórico de la Tricolor, siguió el partido en vivo junto a Kendall Waston y un periodista, donde analizó lo que dejó el primer encuentro bajo el mando del técnico argentino. Lejos de caer en críticas fáciles, Borges optó por un enfoque más reflexivo, entendiendo el momento que atraviesa la Selección de Costa Rica.

¿Qué dijo Celso Borges sobre el empate de Costa Rica?

“Va a tomar un tiempo ver a la selección con un volumen fuerte. No está mal lo que hicieron, han presionado alto a Jordania. No veo un partido nefasto”, comentó, destacando algunos aspectos positivos dentro de un rendimiento que todavía está en construcción. Para el volante, el equipo mostró señales que pueden ser el punto de partida de algo más sólido.

El análisis de Borges no se quedó solo en lo futbolístico, sino que también abordó un tema estructural que ha sido recurrente en Costa Rica: la continuidad de los procesos. “Los procesos son difíciles y más difícil es mantener a los entrenadores en esos procesos”, afirmó, dejando en evidencia uno de los grandes desafíos que enfrentará Batista en su etapa al frente del combinado nacional.

Sus palabras llegan en un momento clave, donde la afición y el entorno suelen exigir resultados inmediatos, muchas veces sin contemplar el tiempo que requiere la construcción de un equipo competitivo. La remontada ante Jordania, más allá de no haber sido una victoria, dejó una señal de reacción que puede ser valorada en este inicio de ciclo.

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Para Celso Borges, el camino recién comienza y lo importante será sostener la idea a lo largo del tiempo. En un fútbol donde los cambios de rumbo son constantes, su mensaje apunta a algo más profundo: confiar en el proceso.

Datos Claves

El mediocampista Celso Borges analizó el empate 2-2 de la Selección de Costa Rica ante Jordania.

analizó el empate de la Selección de Costa Rica ante Jordania. La Selección de Costa Rica remontó un marcador de 0-2 en los minutos finales del encuentro.

remontó un marcador de en los minutos finales del encuentro. El referente Celso Borges destacó que el equipo realizó una presión alta durante el partido.