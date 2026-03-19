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“Regresamos a casa”: Minor Díaz conoce la decisión que marca su futuro tras viajar de sorpresa de Costa Rica a Guatemala

El entrenador comenzará una nueva aventura en el balompié chapín.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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El técnico tico definió su futuro
© UnafutEl técnico tico definió su futuro

La crisis deportiva de Deportivo Malacateco cobró su primera gran factura: la salida del técnico mexicano Roberto Montoya, una decisión que ya se venía gestando desde la interna y que terminó de confirmarse tras la derrota 1-0 frente a Mictlán. La dirigencia actuó con rapidez ante los malos resultados, en un momento donde el equipo necesita respuestas urgentes.

El revés ante los “conejos” no hizo más que acelerar un desenlace que parecía inevitable. Mientras el equipo caía en condición de visitante, la Junta Directiva ya tenía tomada la decisión “Ya prácticamente hoy no entrenamos con el equipo y definimos la salida en qué momento regresamos a casa”, dijo el estratega mexicano a Emisoras Unidas

Los números del estratega mexicano reflejan un rendimiento irregular. Durante su paso por el club —entre el Apertura 2025 y las primeras 14 jornadas del Clausura 2026— dirigió 30 partidos, con saldo de 12 victorias, 3 empates y 15 derrotas, cifras que terminaron pesando en el análisis final de la dirigencia.

Minor Díaz, el elegido para el rescate

El relevo no tardó en definirse. El costarricense Minor Díaz fue el elegido para asumir el mando de los “toros”, llegando desde su país para iniciar una nueva etapa. El técnico ya se encuentra en territorio guatemalteco y se dirige a Malacatán, San Marcos, donde firmará su contrato y será presentado oficialmente.

La agenda del nuevo entrenador será inmediata y exigente. Este mismo día será presentado en conferencia de prensa, y sin margen de adaptación, tomará las riendas del equipo en su primer entrenamiento, preparando el duelo clave del fin de semana frente a Aurora, en condición de local por la jornada 15.

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El panorama que recibe Díaz es complejo. Malacateco se ubica en la duodécima posición con apenas 12 puntos, pero la alarma principal está en la tabla acumulada, donde ocupa el octavo lugar, a solo tres unidades del descenso. Un escenario que obliga a resultados inmediatos y a un cambio radical en el rendimiento del equipo.

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