Refuerzo de Selección: Herediano confirma la noticia que Jafet Soto necesitaba para volver a soñar con la 32

Luego del estrepitoso fracaso en el Torneo Apertura 2025, Jafet Soto logró rearmar una planilla competitiva en el Club Sport Herediano con el objetivo de ir con todo en busca del título número 32.

Sin embargo, para sostener ese sueño, es menester que las grandes figuras del equipo estén disponibles en los momentos decisivos. Y en ese aspecto el entrenador José Giacone venía arrastrando una preocupación importante, ya que no podía contar con uno de sus jugadores más determinantes.

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La baja que mantuvo en vilo al Team

Se trata de Aarón Murillo, contención de 27 años, titular indiscutido en el Team e internacional con la Selección de Costa Rica. El volante acumulaba tres partidos fuera de las convocatorias debido a la rotura de un ligamento en uno de los huesos metatarsianos del pie, una lesión que encendió las alarmas en todo el cuerpo técnico.

Aarón Murillo es baja en Herediano (CSH).

Hasta el momento, desde el club no habían dado mayores precisiones sobre su evolución. “Le dieron atención y están haciendo las valoraciones para ver si se trata quirúrgicamente o no”, se limitó a explicar Giacone, dejando abierta la posibilidad de una intervención que podía complicar los plazos.

Aarón Murillo palpita su regreso

Pero este sábado llegó el alivio. Minutos antes del Clásico Provincial ante Liga Deportiva Alajuelense, Diego Giacone, asistente técnico y hermano del entrenador, confirmó en Radio Columbia que la recuperación de Murillo avanza de buena manera y que el regreso está cerca.

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“Aarón ha tenido una mejoría, pero no está al 100%. Hoy no va a estar, pero esperamos que después de este receso (la fecha FIFA de marzo) ya pueda estar a las órdenes nuestras”, aseguró el argentino.

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Luego de esta declaración, todo indica que Murillo no necesitará pasar por el quirófano y que su recuperación entra en la recta final. Herediano se prepara para recuperar a una de sus piezas más importantes justo a tiempo, con un mediocampo que vuelve a ilusionar y un objetivo que sigue intacto: conquistar la 32 antes que Alajuelense.

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En síntesis

-Aarón Murillo está cerca de volver tras su lesión y no necesitaría cirugía.

-Herediano espera recuperarlo después del parón por fecha FIFA.

-Su regreso fortalece al equipo de Giacone en la recta final del Clausura 2026.