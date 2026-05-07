Mientras en Alajuelense reconocen conversaciones, Saturnino Cardozo salió hablar en conferencia de prensa

Luego de que Carlos Vela reconociera que desde Alajuelense le hablaron a Saturnino Cardozo, el entrenador de Liberia salió a declarar.

La danza de nombres para reemplazar a Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense sigue sumando capítulos y uno de los candidatos que más fuerza tomó en las últimas horas es Saturnino Cardozo. El paraguayo viene realizando un trabajo muy sólido con Municipal Liberia y ya fue contactado por la dirigencia manuda.

La confirmación llegó directamente desde el gerente deportivo rojinegro, Carlos Vela, quien reconoció públicamente que existieron conversaciones con el entrenador, aunque aclaró que todavía no hubo una oferta formal.

“Hemos charlado, parte de mi trabajo es entender la situación. No es cierto que ha habido una oferta de la Liga, no es el único candidato”, explicó Vela, dejando claro que Cardozo forma parte de la lista que analiza Alajuelense para iniciar su nuevo proyecto.

Además, el dirigente destacó el trabajo que viene realizando el paraguayo en Liberia. “Ha hecho un gran trabajo. Viene trabajando con jóvenes emergentes y claro que puede ser una posibilidad”, agregó, aunque también advirtió que los tiempos y la situación contractual todavía deben analizarse.

Horas después de esas declaraciones, Saturnino Cardozo apareció en conferencia de prensa y, aunque evitó referirse directamente al interés rojinegro, dejó frases que rápidamente llamaron la atención en el entorno del fútbol costarricense.

Saturnino Cardozo no habló sobre Alajuelense. (Foto: La Nación)

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¿Qué dijo Saturnino Cardozo en conferencia?

“Ya Liberia fue campeón, los felicito, pero esta es nuestra etapa, es nuestro presente. Queremos hacer nuestra propia historia y estos jugadores quieren lograr la hazaña”, comentó el técnico paraguayo, completamente enfocado en la semifinal ante Deportivo Saprissa.

El entrenador también habló sobre lo que significa jugar una serie decisiva en Tibás y dejó un mensaje de personalidad para sus futbolistas. “Es una cancha difícil, pero hemos hablado con los jugadores de que la gente no juega y que es un ambiente lindo”, afirmó.

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Pero la frase que más ruido generó fue cuando describió el proyecto que construyó en Liberia: “Hemos construido un gran equipo, un equipo al que respetan y que le ha ganado a los cuatro grandes. El equipo ha sido protagonista por el orden táctico”.

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Esa declaración fue interpretada por muchos como una especie afirmación de que continuará. Porque justamente una de las cosas que más se le reconoce al paraguayo es haber convertido a Liberia en un equipo competitivo, intenso y difícil de enfrentar pese a contar con menos recursos que los clubes tradicionales.

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Por ahora no hay negociación avanzada ni decisión tomada, pero el interés existe y ya fue confirmado oficialmente. Y mientras Cardozo intenta llevar a Liberia a una final histórica, su nombre empieza a sonar cada vez más fuerte en el entorno rojinegro.

Datos Claves

Saturnino Cardozo es candidato para reemplazar a Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense.

es candidato para reemplazar a Óscar Ramírez en Liga Deportiva Alajuelense. Carlos Vela confirmó conversaciones con el actual entrenador del Municipal Liberia sin oferta formal.

confirmó conversaciones con el actual entrenador del Municipal Liberia sin oferta formal. Deportivo Saprissa es el rival de Liberia en la actual serie de semifinales.

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