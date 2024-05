Luego de que Keylor Navas anunciará su retiro de la Selección de Costa Rica, Gustavo Alfaro empieza a analizar el futuro de la portería de la Sele. Son varias las opciones y él todavía no ha tomado la determinación del guardameta titular.

En Futbol Centroamérica analizaremos a todos los convocados que ha tenido el estratega argentino en este torneo. Hay algunos que perdieron lugar en su consideración, pero sus buenos rendimientos podrían lograr que ganen protagonismo de nuevo.

Jussef Delgado

Jussef Delgado corre de atrás, pero podía ser convocado. (Foto: FCA)

El guardameta de Pérez Zeledón no disputó ningún partido con la Selección de Costa, pero estuvo en cuatro convocatorias de Gustavo Alfaro. Fue una sorpresa su llamado y no se descarta que esté en un futuro.

Patrick Sequeira

Patrick Sequeira es un proyecto interesante en Europa que tiene Costa Rica. (Foto: Getty Images)

Llegó a ser llamado el nuevo Keylor Navas, pero su carrera no va en tan amplio crecimiento como el que tuvo el ex Real Madrid. Sequeira es titular indiscutido en el UD Ibiza de la Tercera División de España. Alfaro lo ha llamado varias veces, pero todavía no jugó.

Alexandre Lezcano

Alexandre Lezcano es una joya de la portería de Herediano.

El guardameta de Herediano venía siendo convocado por Gustavo Alfaro y el entrenador confía en que irá ganando experiencia. Con 22 años, es un proyecto interesante y no sería raro que sea uno de los tres porteros convocados para la Copa América 2024.

Kevin Chamorro

Chamorro es el que más posibilidades tiene de ser titular. (Foto: Getty Images)

Es el principal sucesor que tiene Keylor Navas, ya que, es el que viene atajando cuando el portero del PSG no podía estar en la convocatoria. Probablemente, Alfaro confíe en él para los primeros partidos del combinado nacional en esta nueva etapa.