Futuro en Europa: Andy Rojas sorprende a Costa Rica con su mensaje lejos de la MLS

Hace unas semanas Andy Rojas con tan solo 19 años fue presentado oficialmente como nuevo jugador del New York Red Bulls de la MLS, equipo con el que firmó un contrato hasta 2028.

Tras dejar Herediano y emprender su camino como legionario, el jugador recientemente sorprendió con unas declaraciones para ESPN que lo ubican en Europa.

ver también Mientras Jafet Soto vendió a Andy Rojas por 1.2 millones de dólares a la MLS, esto pide Alajuelense para dejar ir a Creichel Pérez a Europa

¿Qué dijo Andy Rojas sobre un futuro en Europa?

Andy Rojas no esconde sus aspiraciones y apunta alto en su carrera. El joven mediocampista confesó que desde niño sueña con jugar en Europa y que su equipo favorito es el Barcelona, una meta que lo motiva a seguir creciendo en cada paso que da.

Publicidad

Publicidad

“Mi sueño desde pequeño es que siempre quise jugar en Europa. De todos los equipos el que más me gusta es el Barcelona“, confesó Andy Rojas para ESPN. Si bien también destacó que su liga favorita es la Premier League, el equipo que más le llama la atención y en donde le gustaría estar algún día, es el Barça.

Andy Rojas – New York Red Bulls

Publicidad

¿Jugador favorito para Andy Rojas?

Por otro lado, Andy Rojas tiene como máximo referente es Neymar. El joven costarricense confesó que siempre lo admiró, sobre todo en su etapa como extremo del Barcelona, donde lo tomó como modelo a seguir.

Publicidad

“Neymar. Siempre me gustó mucho. Cuando estaba en el Barcelona de extremo fue como mi referente. No sé si tengo el mismo estilo que él, porque soy como más de encarar. Mi manera tal vez es más sencilla. Él tenía mucha magia“, compartió Rojas.

Publicidad

Andy Rojas: sueño europeo y un presente en la MLS

Mientras Andy Rojas mantiene vivo el anhelo de algún día vestir la camiseta del Barcelona, hoy concentra todas sus energías en adaptarse al ritmo exigente de la MLS.

Con apenas 19 años, el reto de brillar en una liga tan competitiva será clave para seguir creciendo y acercarse poco a poco a ese gran objetivo que lo inspira desde niño.

Publicidad