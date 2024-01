La Unión de Clubes de Fútbol de la Primera División (UNAFUT) de Costa Rica anunció este último martes 9 de enero a los nominados para los premios a lo mejor del Apertura 2023, certamen que se adjudicó el Deportivo Saprissa tras imponerse en la final ante Herediano por un global de 3-1 (2-1 en rodeo ajeno y 1-0 en La Cueva).

Esta entrega se ha hecho habitual con el correr del tiempo, ya que toma lugar cada seis meses y se efectúa para distinguir a quienes más se han destacado en el respectivo torneo corto. Además del galardón para el mejor jugador, también están las ternas a mejor Sub-21; extranjero; guardameta, director técnico y el gol más vistoso.

¿Quiénes están nominados a mejor jugador?

Seis futbolistas integran esta nómina, con la particularidad de que hay dos que comparten club: Elías Aguilar y José de Jesús Godínez, ambos de Herediano. Al margen de ellos también están Erick Torres, de Guanacasteca; Kevin Cabezas, de Municipal Liberia; Fidel Escobar, de Saprissa y Carlos Mora de la Liga Deportiva Alajuelense.

Los nominados a mejor juvenil sub-21

Otros seis elementos fueron escogidos para la terna a los mejores sub-21 del Apertura 2023, todos de equipos diferentes. Están Warren Madrigal, del Deportivo Saprissa; Doryan Rodríguez Soto, de la Liga Deportiva Alajuelense; Andy Rojas, del Club Sport Herediano; Shawn Johnson, de Guanacasteca; Creichel Pérez, de Pérez Zeledón y Andrey Soto de San Carlos.

Los nominados a mejor guardameta y extranjero

Kevin Chamorro (Saprissa), Leo Moreira (Alajuelense), Aaron Cruz (Herediano), Anthony Monreal (Guanacasteca), Adonis Pineda (Sporting FC) y Kevin Briceño (Cartaginés) son los guardametas seleccionados para competir por el galardón, mientras que entre los foráneos están ternados Erick Torres Padilla (Guanacasteca), Jesús Rubio Quintero y José de Jesús Godínez (ambos de Herediano) y el trío de Mariano Torres, Javon East y Fidel Escobar (todos del Saprissa).

Las ternas a mejor DT y gol del certamen

Los entrenadores que están nominados para el premio correspondiente son Vladimir Quesada (Saprissa), Andrés Carevic (Alajuelense), Horacio Rodríguez (Guanacasteca), Luis Marín Murillo (San Carlos), Randall Row (Santos) y Minor Díaz (Municipal Liberia). Finalmente, están las mejores anotaciones del último Apertura 2023.

Marvin Angulo (Municipal Liberia vs. Alajuelense | Fecha 2), Marco Gutiérrez Vega (Puntarenas vs. Saprissa | Fecha 4), Ariel Rodríguez (Saprissa vs. Alajuelense | Fecha 7), Oscar Linton Bethancourt (Santos vs. Herediano | Fecha 10), Andrey Mora Matarrita (Puntarenas vs. Municipal Grecia | Fecha 11) y Dylan Flores (Cartaginés vs. Municipal Liberia | Fecha 18) integran esa categoría. Se puede votar en todas ellas haciendo click aquí.