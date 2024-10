Atlético Goianiense, el equipo del costarricense Joel Campbell, vive una complicada actualidad en el Brasileirao. Con solo 22 puntos en 30 partidos, el Dragón de Goiana está en la última posición y parece estar en camino de descender a la Serie B.

El próximo partido del conjunto rojiinegro será este sábado en Porto Alegre, donde enfrentará a Gremio. Sin embargo, el equipo no contará con Campbell, quien no viajó junto al plantel para el duelo.

Campbell no viajó con el equipo a Porto Alegre

Según informes de Rádio Bandeirantes de Goiana, el experimentado legionario tico fue visto entrenando normalmente con el equipo antes de partir, pero no abordó el autobús junto al resto de sus compañeros.

Joel Campbell no viajó con el equipo (Goianiense).

“El centrocampista Joel Campbell no viajó a Porto Alegre. Antes de que el equipo partiera del CT do Dragão, mantuvo una breve conversación con la directiva y no acompañó al equipo”, revelaron en Rádio Bandeirantes.

La afición del Dragón no se queda callada

Aunque no se revelaron los motivos, esta polémica decisión de la directiva del Dragón ha generado una serie de críticas de parte de los seguidores del equipo brasileño.

“El mejor jugador de Atlético está boicoteado desde el día de su llegada”, comentó un usuario en redes sociales. Otro seguidor expresó: “Dejen que juegue el chico, todavía tiene contrato”.

Además de la ausencia de Campbell, Atlético Goianiense enfrentará a Gremio sin otros cuatro jugadores: Pedro Rangel, Alix, Guilherme Roamao y Luiz Fernando, quienes cumplirán suspensiones en esta jornada.