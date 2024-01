Desde su arribo a Olimpia y su consecuente éxito con el equipo hondureño, Pedro Troglio ha sido objeto de especulaciones y vinculaciones con clubes de Costa Rica, alimentando rumores sobre un posible traslado a la vecina nación centroamericana.

Convertido en una figura legendaria para el Olimpismo tras sumar siete campeonatos locales y un título de la Concacaf, el argentino culminará su contrato con Olimpia al finalizar el próximo torneo, lo que abre la posibilidad de que su etapa dorada con el club llegue a su fin.

Si bien varios equipos de Costa Rica han sido asociados con Troglio, el técnico multicampeón aclaró su postura en una reciente entrevista con Tigo Sports Costa Rica. Consultado sobre dirigir al Saprissa, uno de los equipos vinculados con su futuro, Troglio fue enfático en su respuesta.

¿Qué dijo Pedro Troglio sobre la posibilidad de dirigir a Costa Rica?

“No, no, al Saprissa no… Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión“, señaló el entrenador olimpista, disipando cualquier incertidumbre sobre su posible mudanza a Costa Rica.

¿Pedro Troglio estuvo cerca de dirigir en Costa Rica?

El argentino dejó claro que, pese a las vinculaciones, nunca ha tenido acercamientos con el fútbol costarricense durante sus dos años en Honduras. “Nunca en los dos años que he estado en Honduras un dirigente me llamó. Cuando alguien te quiere, te levanta el teléfono, te llama y te lleva”.

Aunque Troglio reconoció el atractivo del fútbol costarricense por su similitud con la liga hondureña en cuanto a calidad de canchas e infraestructura, su futuro más allá de Olimpia aún permanece en el aire. La incertidumbre persiste sobre si se mantendrá en la región o buscará nuevos rumbos una vez concluya su etapa con el club hondureño.

¿Eres fanático del fútbol? Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp de Fútbol Centroamérica y recibe las noticias más recientes directamente en tu móvil.