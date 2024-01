Pedro Troglio es sinónimo de éxito en Honduras. Luego de conquistar el último campeonato de forma invicta y convertirse en el técnico más ganador en la historia de la Liga Nacional —con siete títulos, superando a Carlos Padilla—, el argentino comenzará en pocos días la pretemporada con CD Olimpia.

Sin embargo, su contrato con los Melenudos llegará a su fin una vez culmine el Torneo Clausura 2024. Y ciertamente no le faltarán ofertas de equipos de la región a raíz de su paso dorado por el club. Por ello, le consultaron si estaría dispuesto a marcharse a la Primera División de Costa Rica.

¿Dirigiría Pedro Troglio a Saprissa?

“No, no, al Saprissa no, es un club fantástico, Herediano y Alajuelense también, son clubes bárbaros. No puedo no reconocer a los grandes equipos, pero nunca he tenido esa ilusión”, le respondió el DT de los capitalinos a al periodista tico Gustavo López, de Tigo Sports.

Además, aseguró que jamás tuvo un acercamiento con alguna escuadra del fútbol costarricense: “Nunca en los dos años que he estado en Honduras un dirigente me llamó, cuando alguien te quiere te levanta el teléfono te llama y te lleva. ¿Si me atrae el fútbol tico? Sí, es una liga muy parecida a la nuestra, con buenas canchas e infraestructura”, concluyó.

Actualmente, el banquillo de Saprissa está a cargo de Vladimir Quesada, quien a pesar de las críticas se consagró campeón con un rendimiento de 85.3%. El mejor del fútbol tico en los últimos 97 años, según datos del periodista Luis Enrique Bolaños.

“Vladimir tiene un contrato indefinido en Saprissa porque es un empleado del club y torneo a torneo hablamos con él, a ver qué piensa, si quiere seguir en el primer equipo o volver a la estructura de ligas menores. De nuestra parte, estamos encantados de que siga, pero por así decirlo, tiene contrato de por vida con Saprissa porque se lo ha ganado”, sentenció Sergio Gila, gerente deportivo de la entidad.

¿Qué dijo sobre su renovación con Olimpia?

Después de vencer a Motagua en la final, Pedro Troglio fue contundente sobre su futuro: “Todavía no me lo creo, título invicto y record de puntos. Nunca me imaginé vivir esta historia, jamás pensé quedarme tantos años en Honduras. Extraño a mis seres queridos, pero saben que esto es mi vida. Si el presidente (Rafael Villeda) quiere que me quede diez años, traigo a mi familia“.

