El nuevo Comité Ejecutivo de la FEDEFÚTBOL (Federación Costarricense de Fútbol) inició la búsqueda de un sucesor para Luis Fernando Suárez en el banquillo de la Selección Nacional de Costa Rica. Y uno de los candidatos sondeados ha sido el actual timonel de Olimpia, Pedro Troglio.

Así lo confirmó el periodista Josué Quesada en el programa “Fútbol X Dentro”, quien además reveló que los otros entrenadores contactados por los directivos han sido Juan Carlos Osorio, actualmente en el Zamalek de la Primera División de Egipto, y Jeaustin Campos, técnico de Herediano.

Días atrás, Troglio había manifestado que le gustaría dar el salto: “Yo siempre he dicho que un entrenador a medida que pasan los años va cambiando de ideas. Lógico que sueño con dirigir un Mundial, a los 58 años sueño con dirigir una Selección, uno se ilusiona dirigir a la de su país“.

Y este miércoles, luego de que Olimpia venciera 3-1 a Águila de El Salvador en el marco de un amistoso celebrado en Virginia, Estados Unidos, desde el programa “Deportes Kairos” le consultaron a Troglio sobre la posibilidad de dirigir a la Tricolor con miras a la Copa del Mundo 2026.

“Ojalá, vamos a ver. Me gustaría dirigir algún día a una Selección. Por ahora me nombran junto a seis, siete técnicos, son un montón y eligen a uno solo”, comentó el argentino. Pero cuando le preguntaron si se iría a Costa Rica, dijo entre risas: “No, no, tranquilo. Vamos a esperar. Vamos a seguir en Olimpia tranquilos”.

Pedro Troglio es toda una institución en el conjunto Melenudo. Estuvo al frente del equipo en 193 juegos contando todas las competencias desde que llegó en 2019, quedando a pocos partidos de desplazar a “Chelato” Uclés (198) como el técnico con más partidos dirigidos en la historia del club.

En total, ganó cinco títulos de la Liga Nacional de Honduras —cuatro de forma consecutiva— y una Liga Concacaf, venciendo 5 a 4 (global) en la gran final a Liga Deportiva Alajuelense. A pesar de estos méritos, Osorio tiene en el mercado una cotización más alta, lo cual reduciría las opciones en Costa Rica él o Campos.

Este jueves, el profe habló con Diario Diez y aseguró: “Si me llaman o no me llaman no digo más nada. Sinceramente me aboco al comienzo de Olimpia y el tiempo dirá. Me causa placer que se tiene mi nombre entre cinco o seis entrenadores. Y si es verdad que tengo una opción, con eso me conformo”.

“Yo siempre digo que cuando a uno lo escuchan, ahí es donde se tiene que decir que hay una posibilidad. Ahora me parece que son todos supuestos y hay que esperar que llegue la verdad”, finalizó.