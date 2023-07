Olger Escobar, el talentoso delantero de Guatemala, ha dado un importante paso en su prometedora carrera futbolística al firmar su primer contrato profesional con el New England Revolution, equipo de la Major League Soccer de Estados Unidos.

El joven seleccionado sub-17 ha brillado en el fútbol juvenil estadounidense, anotando 15 goles en 17 partidos para el New England Revolution Academy (sub-17). Sus destacadas actuaciones le valieron el reconocimiento como el MVP de la temporada, el Mejor Jugador, un logro que resalta su gran talento y habilidades en el campo.

Además de su éxito en la categoría juvenil, Escobar también ha sido una pieza clave para el equipo sub-19 del New England Revolution en la Copa MLS NEXT, contribuyendo en la obtención del segundo título consecutivo para el club. Su destacado desempeño lo llevó a ser seleccionado para participar en el Juego de Estrellas de la MLS NEXT anual de la liga.

“Estoy muy emocionado de anunciar que he firmado mi primer contrato profesional con el club de mi ciudad natal. Esto es un sueño que he tenido desde que era un niño. Quiero agradecer en primer lugar a Dios y también gracias a todos los que me ayudaron a lograr este momento”, escribió el chapín en sus redes.

Ahora, como parte del New England Revolution 2 en la MLS NEXT Pro, la división juvenil de la MLS, Escobar continuará con su formación y desarrollo futbolístico. Con raíces guatemaltecas y una gran determinación, el joven delantero está listo para seguir dejando huella en el mundo del fútbol.