Paulo Wanchope afirma que Cartaginés no mereció perder contra Alajuelense

Paulo César Wanchope, técnico de Cartaginés, analizó la derrota de ayer de 3-1 ante la Liga Deportiva Alajuelense, por la ida de los cuartos de final de la Copa Centroamericana 2023 y en el que cree que lo que se vio en el marcador, no es lo que se vivió en el campo, por lo que asegura que es injusto

“El marcador no refleja lo que se hizo, lo que hicimos. Ellos fueron contundentes, aprovecharan las opciones de gol. Ahora tenemos que recuperar bien el equipo, no salimos satisfechos con el resultado. Me quedo en el pundonor y la lucha”, dijo Wanchope.

“Fue un partido bien disputado, desde los tres, cuatro segundos, con ese codazo a William Quirós, que los dos equipos queríamos ir por todas. La diferencia está en la contundencia, nosotros tuvimos opciones como para quedar empatados y no las concretamos”, agregó.

Acerca de las posibilidades que tiene su equipo de remontar el marcador en la vuelta analizó: “Vamos a seguir luchando, es difícil, estamos contra corriente, pero hay que luchar. Tenemos la calidad necesaria”.

Cartaginés ahora se enfocará a recibir el fin de semana a Municipal Grecia, luego el jueves 5 de octubre jugará versus los manudos el duelo de vuelta en el estadio Alejandro Morera Soto.