El guardameta costarricense Patrick Sequeira se ha topado con su primer obstáculo en su aventura europea con el Casa Pia AC de la Primera División de Portugal.

Este sábado, los Gansos tendrán su estreno en la temporada 2024-2025 de la Primeira Liga cuando reciban al Boavista a partir de las 11 a.m. (hora de Centroamérica). Sin embargo, el tico no estará entre los once futbolistas que saltarán al campo en el debut.

Sequeira aún no se gana el puesto

En las últimas horas, se confirmó que Ricardo Batista, el experimentado portero de 37 años, seguirá siendo el titular indiscutible en la portería del Casa Pia, al menos en el inicio de la temporada.

Sequeira se unió a Casa Pia en este mercado de pases (Casa Pia AC).

Batista, que ha defendido los colores del equipo durante las últimas dos temporadas, ha sido una figura clave en el esquema del entrenador, disputando 31 de los 34 partidos de liga tanto en la campaña 2022/23 como en la 2023/24.

Casa Pia piensa a largo plazo con Sequeira

El mundialista con Costa Rica llegó a Portugal con la esperanza de convertirse en una pieza importante para el Casa Pia, pero su rol inicial será secundario, a la sombra de un veterano que no ha dado espacio a la competencia en temporadas anteriores.

A pesar de esto, el club ve a Patrick Sequeira como una apuesta a futuro, con el potencial de ser titular en el mediano plazo. La temporada es larga y el costarricense tendrá la oportunidad de mostrarse en los entrenamientos y en cualquier oportunidad que se le presente en partidos oficiales.