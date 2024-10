José Giacone, el nuevo director técnico del Saprissa, ha dejado claro cuál es su visión para el equipo. En sus propias palabras, busca un “buen funcionamiento, atractivo y contundente”.

Esto refleja su deseo de implementar un estilo de juego equilibrado, que no solo se enfoque en mantener el orden táctico, sino también en ofrecer un fútbol vistoso y entretenido para los aficionados.

Giacone quiere que el equipo funcione como una unidad cohesiva, donde cada jugador contribuya al dinamismo y la fluidez del juego, asegurando resultados efectivos y, al mismo tiempo, agradables a la vista.

¿Qué dijo José Giacone en su presentación como nuevo DT del Saprissa?

“Sé que tenemos el material humano y ya se lo dije a los jugadores: tenemos la capacidad para levantar un título. Esperamos el apoyo de toda la afición y vamos a tratar de complacer a la gente con buen fútbol“, afirmó José Giacone en su presentación con el Saprissa.

“Yo considero que es una planilla bastante completa. A veces los entrenadores nos agarramos de esa situación para excusarnos, pero el hecho tomar una planilla a mitad de campeonato no va a ser una excusa en mi caso, porque yo ya sé con lo que me iba a encontrar y si no estuviera contento con lo que tengo no firmo“, sentenció.

José Giacone no se considera un DT defensivo

A pesar de haber sido etiquetado como un técnico de perfil defensivo, Giacone ha subrayado que le gusta atacar y no se considera limitado en ese aspecto. Su enfoque no es simplemente contener a los rivales, sino también ser propositivo en ofensiva, explotando las oportunidades para generar peligro.