Desde que Vladimir Quesada se fue el domingo de Saprissa hasta que la directiva le encontró un reemplazante pasaron prácticamente horas. No más que eso. Así, el mismo lunes José Giacone fue confirmado como nuevo entrenador y ayer llegó al país.

De hecho, no sólo el DT vino desde Nicaragua, donde estaba dirigiendo al Diriangén, sino que trajo a todo su cuerpo técnico que se nutre principalmente de su hermano Diego Giacone como asistente y de Leandro Vilariño, el preparador físico.

Y fue justamente el profe uno de los que habló tras el arribo a Costa Rica, justo antes de meterse de lleno en la vida de Saprissa, y se refirió a uno de los grandes problemas con los que se encontrará en el club.

El gran problema que le dejó Vladimir Quesada a José Giacone en Saprissa

Vilariño, ávido preparador físico, ya sabe que su parte del trabajo será muy importante para el desarrollo del equipo, sobre todo porque estuvo siguiendo la cantidad de lesionados que tuvo el equipo.

“Lo primero que tengo que hacer es empezar a conocer el plantel y detectar el motivo de por qué hubo esa seguidilla de lesiones. Yo tengo algo en mente y tiene que ver con que Saprissa es un equipo que siempre juega hasta las finales. El minutaje fue muy grande”, diagnosticó el profe antes de asumir.

“Hay que empezar a ver, analizar y charlar con el cuerpo médico. En base a nuestra idea y a nuestra forma, debemos construir un nuevo Saprissa”, sentenció Vilariño, quien aseguró que conoce el historial de lesiones. “Estoy al tanto porque con los profes seguimos la Liga tica desde el día uno que llegué a Nicaragua, me interiorizo en todo”, aseguró.

Leandro Vilariño, a la derecha de la foto, junto a Diego y José Giacone. Los tres comandarán a Saprissa.

¿Cómo va a trabajar el cuerpo técnico de Giacone en Saprissa?

“A mí me gusta que me valoren por los resultados. Soy un profe que le gusta mucho el diálogo con el futbolista, que exijo, y que vamos de la mano con el cuerpo técnico. Todos en la misma línea”, explicó Vilariño. “Vamos a ir de a poco. Esto no es de un día para el otro, pero vamos a ir de a poco, y esperemos que los resultados aparezcan ya en el siguiente partido”.