"No tenía otra salida": La cruda confesión de Marcel Hernández en medio de su fichaje por Herediano

La historia de amor entre Marcel Hernándes y Cartaginés ha llegado a su fin. Después de 6 años, con dos etapas y 178 partidos, el delantero cubano se marcha y no de la mejor manera. Durante el Clausura 2024 se peleó con el presidente y terminaron rescindiendo el contrato.

Para aumentar aún más el final complicado en esta relación, el atacante se terminará marchando al clásico de los brumosos: Herediano. En los próximos días, se confirmará que seguirá su carrera en el equipo de Jafet Soto y será dirigido por Walter Centeno.

Para intentar dejar una buena imagen, Marcel Hernández publicó un duro video en sus redes sociales en el que se despidió de los aficionados de Cartaginés. Fue muy emotivo y realmente se nota que le duele tener que haberse marchado en este marco.

¿Qué dijo Marcel Hernández en su despedida de Cartaginés?

“Obviamente, me hubiera encantado despedirme con otro título, con goles, con muchas cosas buenas para la institución, pero bueno es parte de la vida, yo creo y por mucho dolor que tengamos adentro, hoy tenemos que aceptar lo que se viene y lo que pasó, me toca hoy despedirme del club de mis amores”, comenzó declarando Marcel Hernández.

Y agregó: “Hoy me toca partir después de haber hecho historia junto a un gran grupo y hoy toca separarme de la institución que amo y queda apechugar con todas las fuerzas. Es muy doloroso para mí y no encuentro palabras para poder comunicar el dolor que tengo, pero es parte de la vida, no tenía otro remedio ni otra salida”.

Luego, hizo una pequeña referencia sobre su nuevo club: “Ahora tocará buscar otro rumbo, otro camino porque es parte de la vida, pues me considero un gran profesional y me tocará hacerlo, pero mi corazón siempre estará ligado a esta institución. Siempre le voy a desear lo mejor al Club Sport Cartaginés, pues juntos hicimos historia”.

Para finalizar, dejó una puerta para una posible tercera etapa en los Cartaginés: “Que no sea un adiós, sino un hasta pronto y yo siempre lo digo, solo los ríos no se devuelven. Muchas gracias brumosos por tanto cariño y por hacer de Cartago mi segunda casa y desearlo lo mejor al equipo”.