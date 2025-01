Entre Alajuelense y Liberia: Cristian Gamboa habla como nunca de su regreso a Costa Rica.

A sus 35 años, Cristian Gamboa disfruta de su estancia en Alemania. Allí, supo ganarse el cariño de la afición y erigirse como uno de los baluartes del Bochum, que esta campaña se encuentra peleando nuevamente por no descender a la Bundesliga 2.

Sin embargo, está a las puertas de tomar la última gran decisión de su carrera: a mitad de año vence su contrato con el equipo teutón y en Costa Rica se vienen ilusionado con su regreso a raíz de los rumores que han circulado en varios mercados de piernas.

Al ex lateral derecho de La Sele se lo ha vinculado sobre todo con Liga Deportiva Alajuelense y el club de su ciudad natal, Liberia. Tópico del cual habló este miércoles en una entrevista con el periodista Yashin Quesada.

¿Existió un interés de Alajuelense y Liberia por Cristian Gamboa?

“La Liga se mencionó, pero no. Formalmente no me ofreció nada”, aseguró Cristian Gamboa, quien detalló que sí tiene contactos con dos de los futbolistas más experimentados del plantel, Celso Borges y Bryan Oviedo.

Con respecto a Liberia, el mundialista en Brasil 2014 y Rusia 2018 externó que hubo más interés por repatriarlo. Sobre todo por parte de su ex compañero, Walter Chévez, quien es el gerente deportivo de la institución.

“De Liberia más o menos. Tenemos que ir viendo todo. Hablé con Chévez, pero nada formal: el plan de vida, el plan futuro que tengo en la cabeza y agradeciendo el interés. Pero como familia no hemos tomado una decisión de lo que vamos a hacer”, explicó el zaguero.

Cristian Gamboa lleva ya 14 años como legionario. (Foto: Getty)

Cuando Quesada indagó sobre si volvería a Costa Rica, Gamboa terminó ofreciendo una respuesta tajante: “Creo que no. Si existe una posibilidad de quedarnos por estos lados, la tomo como prioridad. Y creo que es el objetivo familiar”.

Los números de Cristian Gamboa en 2025

Pese a ser uno de los referentes, Cristian Gamboa no es titular en el Bochum. Este año jugó 8 minutos en la derrota 3-0 ante el Borussia Mönchengladbach​ y ni siquiera tuvo rodaje en los tres partidos previos. En el semestre anterior, la situación no fue muy diferente: apenas sumó 118′ en cinco cotejos.

