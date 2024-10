El nuevo entrenador de Deportivo Saprissa, José Giacone, ya se encuentra preparando su estreno en el banquillo morado luego de la salida del tetracampeón Vladimir Quesada.

Giacone debutará como DT del Monstruo en un partido clave contra Guanacasteca, programado para el próximo jueves 17 de octubre a las 8:00 p.m., hora de Centroamérica.

Un giro que nadie en Saprissa se veía venir

Este sábado, Guanacasteca reafirmó su buen momento tras vencer 2-1 a Santos de Guápiles, extendiendo su racha de siete partidos sin conocer la derrota bajo la dirección de Alexander Vargas.

Alexander Vargas tiene problemas con la dirigencia de la ADG (AD San Carlos).

Sin embargo, al finalizar el encuentro ante los guapileños, Vargas dejó entrever que su continuidad en Guanacasteca podría estar en duda, a pesar de los buenos resultados.

“Tengo que pensar en muchas cosas”

“Estoy contento a medias, hay cosas que no me están gustando, no estoy cómodo, no me siento bien. Los jugadores son los que me tienen aquí, pero tengo que pensar en muchas otras cosas”, expresó el entrenador en la antesala del duelo con Saprissa.

El DT pampero reveló que su futuro podría depender de resolver algunos asuntos internos que lo tienen preocupado. “Para mí es difícil, quiero conversar con el presidente y no puedo. Hoy ganamos, pero no estoy feliz. Tendré que tomar una decisión si no se solucionan algunas cosas”, afirmó Alexander Vargas, abriendo la posibilidad de su salida.