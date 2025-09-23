“Desesperado”: desde Honduras se burlan de la Selección de Costa Rica por la última decisión que tomó el Piojo Herrera

La Selección de Costa Rica atraviesa horas bajas. Los empates recientes ante Nicaragua y Haití dejaron en evidencia que el proceso de renovación no termina de despegar, y la presión sobre Miguel Herrera va en aumento a pocos días de enfrentar a Honduras.

En medio de ese panorama, la dirigencia y el cuerpo técnico tomaron la decisión final del regreso de futbolistas históricos como Joel Campbell, Ronald Matarrita, Kendall Waston e incluso Celso Borges, quien estaría dispuesto a volver a vestir la camiseta tricolor. La medida busca acompañar y dar respaldo a los jóvenes, que han sido duramente señalados en las últimas semanas.

Sin embargo, esta estrategia no pasó desapercibida en el país vecino. El periodista hondureño Gustavo Roca, voz reconocida en el programa Tiempo Extra Radio (92.3 FM), se refirió con ironía y crítica a la decisión de Costa Rica.

¿Qué dicen desde Honduras sobre la decisión de Costa Rica?

“Es irrisorio que estén convocando o queriendo meter presión para que convoquen a futbolistas que ya están pensando en cómo jubilarse del fútbol. O sea, hay que darles responsabilidad a estos chavitos que van saliendo, que están siendo duramente criticados. Para mí es algo desesperado de ustedes, se los digo con todo respeto”, expresó Roca.

El comunicador añadió que, aunque los jóvenes se equivoquen, son ellos los que deben llevar el peso de este nuevo ciclo, así eso implique un fracaso inmediato: “Aunque te cueste un Mundial, está bien. Honduras perdió las eliminatorias a Rusia, perdió en las eliminatorias a Catar, pero estos que perdieron esa eliminatoria a Catar por lo menos hasta ahora nos tienen con vida”.

Roca recordó que en su país también hubo críticas hacia jugadores como Kervin Arriaga y Denil Maldonado, quienes hoy son figuras consolidadas. Para él, esa presión forja carácter y permite que el recambio generacional se asiente.

El duelo entre ticos y catrachos, con este ambiente de picante previo, está programado para el 9 de octubre en el Estadio Morazán, a las 8 p.m., en un partido que podría marcar un punto de inflexión para ambos equipos rumbo a la eliminatoria mundialista.