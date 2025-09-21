La Selección de El Salvador está en una posición de privilegio en las Eliminatorias camino al Mundial 2026. La Selecta se mantiene en el segundo puesto y, por ahora, estaría clasificando al repechaje en busca de un boleto para la cita que se llevará a cabo en Estados Unidos, México y Canadá.

En octubre, tendrá dos partidos consecutivos en condición de local en el Estadio Cuscatlán. Bolillo Gómez todavía no ha anunciado la lista de los convocados que buscarán dejar a El Salvador cada vez más cerca del sueño. A la espera de los que dirán presentes, un legionario volvió de su lesión y podrá ser convocado si así lo desea el técnico.

Se trata de Mayer Gil, jugador que pertenece al Alianza FC de la Liga de Colombia y hermano menor de Brayan. De acuerdo a la información que aportó el periodista Christian Peñate en El Salvador FC, el extremo de 22 años se ha incorporado de lleno a los entrenamientos de su equipo en la última semana.

Publicidad

Publicidad

ver también Brayan Gil recibe la noticia más esperada en Rusia que se celebra en El Salvador

De esta manera, el menor de los Gil ya está recuperado de la lesión que lo marginó del campo de juego poco más de un mes. No suma minutos desde el pasado 15 de agosto, cuando fue titular en el empate sin goles ante Once Caldas.

Mayer Gil con La Selecta.

Publicidad

Mayer ha sido pedido por una gran parte del público salvadoreño. Sin embargo, Bolillo Gómez todavía no lo ha llamado en lo que va de su ciclo. De acuerdo a lo que detalló el periodista mencionado, Gil no fue parte de La Selecta en la última nómina por lesión y que hasta el día de hoy hay dudas sobre si estará en octubre contra Panamá y Guatemala.

Publicidad

Los números de Mayer Gil en 2025 con Alianza FC

Habitualmente, Mayer Gil suma minutos como titular con el Alianza FC. Actualmente, su equipo se encuentra en la mitad de la tabla del Torneo Clausura de la máxima categoría del fútbol colombiano. En lo que va de la temporada, el extremo salvadoreño 21 partidos y anotó tres goles.