Pese a que fue titular durante gran parte de la temporada pasada, este año no ha comenzado bien para Joseph Mora. El lateral costarricense no tuvo continuidad en el Charlotte de la MLS y, actualmente, se encuentra sin club. Su futuro es incierto y al mercado de pases le queda cada vez más tiempo.

En las últimas horas, se rumoreó la posibilidad de que el defensor llegue tanto al Alajuelense como al Deportivo Saprissa. Ambos equipos estarían interesados en fichar al futbolista de 30 años que ya estuvo durante cuatro años jugando con el Morado.

Más allá del interés que levantó en los dos gigantes ticos, su agente adelantó que la idea es no regresar a la Liga Nacional durante este 2023. “De momento estamos tratando de averiguar lo contractual con Joseph Mora, después analizaremos opciones en la MLS“, declaró Kurt Morsink en pláticas con ESPN.

Luego, el agente agregó sobre que negociaciones están en curso y cuales no: “Actualmente, no ha agarrado mucha fuerza el tema, no hemos platicado formalmente con Alajuelense o Saprissa, pero claro que son opciones que se podrían escuchar en Costa Rica”.

¿Cuántos partidos jugó Joseph Mora en la última temporada con el Charlotte?

En la temporada con el Charlotte de este año, Joseph Mora jugó solo 4 partidos y fue titular en 4 encuentros. Además, estuvo en el banquillo durante 14 jornadas. No dio asistencia ni marcó goles.