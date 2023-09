Como todos los años, la revista France Football anunció los nominados para la entrega de premios a los mejores futbolistas de la temporada 2022/23. Ellos lo dividen por diferentes categorías y entre ellas se encuentra el Trofeo Yashin para los porteros como Keylor Navas.

Dieron los 10 nombres que están entre los mejores del mundo y no solo sorprendieron por qué no se encuentra el guardameta costarricense, sino también por la ausencia de Gianliuigi Donnarumma. El PSG no fue tenido en cuenta por ellos.

Pese a que el Paris Saint Germain se consagró campeón de la Ligue 1, el guardameta que quedó entre los mejores del mundo fue el francés Brice Samba que ataja en Lens. De esta manera, queda demostrado el mal rendimiento que tuvo el italiano durante esta temporada.

¿Qué guardametas fueron elegidos por France Football para el Trofeo Yashin 2023?

Los porteros elegidos por France Football fueron Yassine Bounou, Thibaut Courtois, Mike Maignan, Marc-André ter Stegen, Ederson, Emiliano Martinez, Andre Onana, Aaron Ramsdale, Dominik Livaković y Brice Samba.

¿Keylor Navas fue premiado alguna vez por France Football?

Pese a que ha tenido rendimiento extraordinarios con el Real Madrid y con el PSG, Keylor Navas nunca fue premiado por la revista France Football. Si fue elegido en el 2021 dentro de los 10 mejores.