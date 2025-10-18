Nació en Europa, pero eligió a La Sele y ahora marca el triplete que vuelve a hacer sonar su nombre en Costa Rica: “Amo a mi país”

Cuando se habla de legionarios que están rompiendo redes en el exterior, el pensamiento de los fanáticos del fútbol costarricense se dirige automáticamente a figuras de la Selección Nacional como Alonso Martínez, del New York City FC, y Manfred Ugalde, del Spartak Moscú.

Sin embargo, un artillero tico que muchos tienen olvidado también está marcando una enorme diferencia en una liga exótica. Se trata de Felicio Brown Forbes, portentoso centrodelantero de 34 años y 1,89 metros que nació en Berlín y jugó en las selecciones juveniles de Alemania, pero que por su padre tico manifestó su deseo de vincularse al equipo mayor de Costa Rica.

Ese sueño se cumplió en 2015, cuando fue tomado en cuenta por Paulo César Wanchope para reforzar el ataque de la Tricolor, y más adelante por Rónald González, quien también lo convocó en 2021.

Felicio Brown jugó 4 partidos con La Sele (Instagram).

El presente de Felicio Brown

Hoy, Felicio es el máximo goleador del Yanbian Longding de la segunda división de China, donde ha anotado 14 tantos en 26 apariciones en lo que va de la temporada, además de repartir tres asistencias.

Felicio Brown la está rompiendo en Adia (LXHFootball).

Este sábado, el germano-costarricense confirmó su gran momento al marcar un triplete en el triunfo 4-1 de su equipo frente al Foshan Nanshi. Con Brown Forbes como gran figura, el Yanbian Longding marcha cuarto en la tabla con 46 unidades, a nueve puntos del ascenso directo.

“Siempre tengo ganas de jugar por Costa Rica”

A inicios de 2025, el experimentado delantero —que ha jugado en las ligas de Alemania, Rusia, Polonia, India y ahora China— dejó abierta la posibilidad de volver a defender el uniforme de la Selección Nacional.

“¡Siempre tengo ganas de jugar por Costa Rica! Amo a mi país y a su gente. Me sentí muy feliz y orgulloso de vestir la camiseta de la Selección Nacional. Es especial saber que estás jugando para tu país”, explicó en entrevista con La Nación desde territorio asiático.

Forbes no se olvida de la Tricolor (Instagram).

Además, Felicio hizo hincapié en que, aunque ha hecho su vida fuera de Costa Rica, siente un amor total por el país de la Pura Vida. “Soy tico y mi familia está en Costa Rica. No me importa lo que diga la gente. Lo importante es lo que siente mi corazón. ¡Amo el país y la gente y paso mucho tiempo allí! Sigo siempre a la Selección Nacional y a mis amigos en Costa Rica”,

sentenció.

Por último, el legionario también dejó abierta la puerta para jugar en el fútbol nacional: “Me gustaría jugar en la liga de Costa Rica. Sigo todos los partidos y veo a mis compañeros costarricenses que juegan en la liga. Ya no vendría por el dinero a Costa Rica, vendría porque tengo a mi familia allí”, finalizó.

