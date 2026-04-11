Multa millonaria y cierre del estadio: Cartaginés se expone al castigo más brutal tras los incidentes de la derrota ante Herediano

Los incidentes de violencia registrados el viernes por la noche en la Vieja Metrópoli han puesto al Club Sport Cartaginés en la mira de la Unafut y el Tribunal Disciplinario de la Fedefútbol.

Tras la dolorosa derrota por 2-1 ante Herediano, los fallos en la seguridad alrededor del Estadio Rafael “Fello” Meza dejaron daños materiales, y sobre el papel, el club se expone a castigos drásticos.

ver también “Lanzaron pedradas”: Jafet Soto denuncia la agresión que expone a Cartaginés a un castigo ejemplar desde Unafut

Según lo estipulado en el Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, el equipo local es responsable de garantizar la seguridad. Al no cumplirse esta premisa, la baraja de castigos posibles es amplia, aunque en el fútbol tico los antecedentes demuestran que las resoluciones terminan siendo, en muchas ocasiones, mucho más laxas de lo que dicta la norma.

¿Es posible un veto al “Fello” Meza?

El punto que más complica a la dirigencia brumosa no es el ataque con piedras al bus rojiamarillo en las afueras, sino el incidente con el carro de los árbitros. El hecho de que se reportaran llantas apuñaladas dentro del propio parqueo del estadio vulnera los artículos sobre la seguridad interna y la protección a los oficiales de partido.

Cartaginés quedó en la mira del Tribunal Disciplinario (Wikipedia).

En su interpretación más severa, el reglamento faculta al Tribunal Disciplinario para aplicar un veto al estadio José Rafael “Fello” Meza de uno a varios partidos. No obstante, que el castigo llegue a ese extremo dependerá enteramente del tono en el que el árbitro central, Adrián Chinchilla, haya redactado su informe.

Publicidad

Publicidad

Multa económica y reparación de daños

El otro frente de posibles sanciones es el económico. El reglamento estipula multas por fallas en los cordones de seguridad y agresiones de la afición. Además, faculta a las autoridades a obligar al club local a costear los daños materiales (como el parabrisas de Fuerza Herediana o las llantas de los réferis).

ver también Carlos Mora despega en Europa: el ex Alajuelense confirma su gran salto mientras pelea por el título con la U. Craiova

En un escenario estricto, esto representaría un golpe millonario al bolsillo del Cartaginés. Sin embargo, la aplicación de estos castigos administrativos suele ser flexible. El Tribunal evaluará los reportes de los comisarios y bien podría decidir un paquete de multas mucho más manejable, dejando la resolución en una sanción económica de rutina sin mayores consecuencias para la recta final del Clausura 2026.

Publicidad

En síntesis

Basado en el reglamento de la FCRF, Cartaginés se expone al veto de su estadio y a fuertes multas tras los ataques al bus de Herediano y al carro de los árbitros.

La severidad del castigo dependerá de lo que hayan escrito los comisarios de la Unafut y el árbitro Adrián Chinchilla en sus reportes oficiales.

Aunque el panorama normativo es duro, es muy probable que el Tribunal Disciplinario opte por una sanción más laxa o simplemente económica, como ha ocurrido en incidentes pasados.