Ídolo tico en la MLS: Alonso Martínez consigue la marca soñada que lo pone junto a David Villa en la historia del New York City

Alonso Martínez sigue firmando una temporada de ensueño en la MLS. Este sábado, el delantero costarricense volvió a anotar y fue clave en la victoria del New York City FC, que se impuso de visita 3-1 ante el Chicago Fire en el Soldier Field.

El gol del tico llegó a los 57 minutos, cuando aprovechó un rebote tras un tiro de esquina. Con buen instinto se ubicó lejos de la marca y con un remate preciso dejó sin opción al arquero rival para poner el 2-1 parcial.

Con esta anotación, Martínez alcanzó los 15 goles en la campaña, ubicándose dentro de los 10 máximos artilleros de la temporada. El ranking lo lidera Sam Surridge de Nashville FC, con 21 tantos, seguido por Lionel Messi con 19.

Una marca histórica junto a David Villa

El tanto del ex Alajuelense ante Chicago no fue uno más: significó igualar un registro que hasta ahora solo ostentaba David Villa, máximo ídolo en la corta historia del club neoyorquino.

Alonso Martínez se unió al recordado atacante español como los únicos jugadores en marcar al menos 15 goles en temporadas consecutivas vistiendo la camiseta del NYCFC.

Hasta este fin de semana, esa hazaña solo la había logrado el “Guaje” durante su paso por la MLS. Ahora, Alonso Martínez comparte un registro que lo ubica en la misma mesa que el campeón del mundo en 2010, hito que lo consolida como referente del cuadro celeste en la actualidad.

Todavía detrás del Guaje

Eso sí, la historia todavía guarda una buena distancia entre ambos. David Villa firmó tres temporadas consecutivas con más de 15 goles y acumuló un total de 77 anotaciones durante sus cuatro años en el club. En cambio, Alonso Martínez —con apenas dos temporadas y media— lleva 35 dianas, una cifra notable pero que aún lo deja varios escalones por detrás del legado del español.

La gran incógnita es si el atacante tico permanecerá lo suficiente en Nueva York para intentar seguir los pasos de Villa. Es que, con 26 años y un interés creciente de equipos europeos, su futuro parece encaminarse al Viejo Continente.