Mensaje para Sergio Ramos: Keylor Navas dijo con solo dos palabras cómo se sintió tras el gol que le marcó su excompañero en Real Madrid

Keylor Navas y Sergio Ramos protagonizaron un emotivo reencuentro durante la jornada 13 del fútbol mexicano, cuando Monterrey y Pumas se enfrentaron en un duelo lleno de historia y simbolismo.

Ambos futbolistas compartieron una etapa dorada en el Real Madrid, conquistando juntos múltiples títulos y dejando una huella imborrable en el fútbol europeo. Esta vez, el destino los puso frente a frente como rivales.

El gol de Sergio Ramos a Keylor Navas en la Liga MX

Sergio Ramos fue el encargado de abrir el marcador para Monterrey desde el punto penal, en una jugada en la que Keylor Navas poco pudo hacer para evitar el gol.

¿Qué dijo Keylor Navas sobre enfrentar a Sergio Ramos en la Liga MX?

Navas habló con emoción y respeto sobre su reencuentro con Sergio Ramos, destacando la relación de hermandad que los une tras haber compartido grandes momentos en el Real Madrid.

El arquero costarricense reconoció que enfrentarse al defensor español fue una experiencia especial, pero también “es raro”, como él mismo lo describió con estas dos palabras, al tener al frente a un compañero con quien compartió tantos triunfos en el pasado.

“Ya lo he enfrentado algunas veces, es raro, pero al final afuera de la cancha somos hermanos, pero adentro cada uno quiere que al equipo que representamos gane y eso lo tenemos clarísimo”, comentó Keylor Navas.

Keylor Navas y Sergio Ramos en la Liga MX

“Estamos agradecidos con Dios por el esfuerzo y el trabajo que hizo el equipo, queríamos ganar, vinimos a buscar el partido, presionar arriba, a intentar jugar, pero lamentablemente no se nos dio, pero un puntito de visita en una casa como esta, creo que tampoco es malo”, compartió Keylor Navas al finalizar el partido.