Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Costa Rica

Mensaje para Sergio Ramos: Keylor Navas dijo con solo dos palabras cómo se sintió tras el gol que le marcó su excompañero en Real Madrid

Keylor Navas y Sergio Ramos se enfrentaron en la Liga MX en un duelo que terminó en empate. Descubre lo que dijo el tico.

marcial martínez

Por Marcial Martínez

Keylor Navas vs. Sergio Ramos en la Liga MX
© MonterreyKeylor Navas vs. Sergio Ramos en la Liga MX

Keylor Navas y Sergio Ramos protagonizaron un emotivo reencuentro durante la jornada 13 del fútbol mexicano, cuando Monterrey y Pumas se enfrentaron en un duelo lleno de historia y simbolismo.

Ambos futbolistas compartieron una etapa dorada en el Real Madrid, conquistando juntos múltiples títulos y dejando una huella imborrable en el fútbol europeo. Esta vez, el destino los puso frente a frente como rivales.

La celebración que nadie imaginó: Sergio Ramos le marcó un gol a Keylor Navas y lo que hizo después impactó al Real Madrid

ver también

La celebración que nadie imaginó: Sergio Ramos le marcó un gol a Keylor Navas y lo que hizo después impactó al Real Madrid

El gol de Sergio Ramos a Keylor Navas en la Liga MX

Sergio Ramos fue el encargado de abrir el marcador para Monterrey desde el punto penal, en una jugada en la que Keylor Navas poco pudo hacer para evitar el gol.

Tweet placeholder

¿Qué dijo Keylor Navas sobre enfrentar a Sergio Ramos en la Liga MX?

Navas habló con emoción y respeto sobre su reencuentro con Sergio Ramos, destacando la relación de hermandad que los une tras haber compartido grandes momentos en el Real Madrid.

El arquero costarricense reconoció que enfrentarse al defensor español fue una experiencia especial, pero también “es raro”, como él mismo lo describió con estas dos palabras, al tener al frente a un compañero con quien compartió tantos triunfos en el pasado.

Publicidad

Ya lo he enfrentado algunas veces, es raro, pero al final afuera de la cancha somos hermanos, pero adentro cada uno quiere que al equipo que representamos gane y eso lo tenemos clarísimo”, comentó Keylor Navas.

Keylor Navas y Sergio Ramos en la Liga MX

Keylor Navas y Sergio Ramos en la Liga MX

Publicidad

Estamos agradecidos con Dios por el esfuerzo y el trabajo que hizo el equipo, queríamos ganar, vinimos a buscar el partido, presionar arriba, a intentar jugar, pero lamentablemente no se nos dio, pero un puntito de visita en una casa como esta, creo que tampoco es malo”, compartió Keylor Navas al finalizar el partido.

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
"Le dio el 'sí' a Sergio Ramos": la negociación secreta de Keylor Navas que conmociona a Pumas
Costa Rica

"Le dio el 'sí' a Sergio Ramos": la negociación secreta de Keylor Navas que conmociona a Pumas

Mientras Rayados rompe el mercado con Anthony Martial, Santos Laguna define el futuro de Choco Lozano
Honduras

Mientras Rayados rompe el mercado con Anthony Martial, Santos Laguna define el futuro de Choco Lozano

Mundial de Clubes en la mira: Keylor Navas retumba en un equipo top como figura
Costa Rica

Mundial de Clubes en la mira: Keylor Navas retumba en un equipo top como figura

Saprissa llora la pérdida de una figura que los morados adoraban
Deportivo Saprissa

Saprissa llora la pérdida de una figura que los morados adoraban

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo