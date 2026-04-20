Marcel Hernández lanza la crítica más feroz a Costa Rica y expone el gran problema de Saprissa, Alajuelense y Cartaginés

Desde su llegada al fútbol costarricense en 2018, gracias al ojo del legendario Paulo Wanchope, Marcel Hernández se convirtió indiscutidamente en uno de los mejores futbolistas extranjeros de su historia. Prueba de ello son los 160 goles que anotó para erigirse, además, como el máximo artillero foráneo de la Primera División.

El ariete de 36 años llegó a esa cifra el sábado, cuando convirtió el único gol con el que Club Sport Herediano venció a AD San Carlos y le permitió afianzarse en la cima del Torneo Clausura 2026, sacándole 6 puntos de ventaja a su escolta, Deportivo Saprissa, a falta de dos jornadas para el cierre de las vueltas. Es decir, está virtualmente clasificado a la gran final.

Postpartido, Hernández dejó filosas declaraciones en las que critica al jugador tico. Concretamente, a sus delanteros, lo cual se relaciona con uno de los grandes problemas de Costa Rica en los últimos años: la ausencia de un “9” goleador, de raza. Las últimas grandes apariciones fueron Manfred Ugalde y Alonso Martínez, aunque no con el biotipo —por traer a colación el famoso término de “Chope”— del cubano.

¿Cuál fue la crítica de Marcel Hernández que resuena en Costa Rica?

“Hicieron una marca súper férrea, yo los escuchaba dentro del partido cómo se hablaban ellos (los defensas de San Carlos) con el tema de la marca a Marcel. Pero la mente mía se enfoca mucho en los pequeños detalles, en los pequeños momentos, en esa milésima de segundo donde realmente hay que hacer la diferencia. Preparo mi mente no para diez jugadas, sino para una. Y esa no puede fallar“, comenzó diciendo Marcel Hernández, antes de disparar.

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“Normalmente en Costa Rica no se tiene una oportunidad. ¿Cuántas tienen, miles? Yo no tengo miles, ni siquiera dos, una. Acá el costarricense vive la vida entendiendo que siempre va a tener una oportunidad. Yo como cubano nunca viví entendiendo que había dos oportunidades“, cerró.

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Marcel Hernández humilla al ataque de Saprissa, LDA y Cartaginés

En tota, Hernández lleva 11 goles en el Clausura 2026, del cual es el máximo anotador. Mientras que las delanteras de los rivales directos de Herediano, compuestas en su mayoría por jugadores extranjeros, quedan muy rezagadas en comparación.

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Alajuelense, por ejemplo, entre Ronaldo Cisneros, Ángel Zaldívar, Kenneth Vargas y José Alvarado, suma los mismos tantos que el isleño. Mientras que en Saprissa, Tomás Rodríguez, Ariel Rodríguez y Orlando Sinclair acumulan 7. Por debajo está Cartaginés, que llega a 4 entre Johan Venegas, Juan Carlos Gaete y Ricardo “Caballo” Morales.