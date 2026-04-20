La Liga Deportiva Alajuelense quedó muy cerca de la eliminación en la primera fase del Clausura 2026. El campeón defensor tiene grandes posibilidades de no clasificar a las semifinales, algo que no le sucede hace nueve años después de lo que fue el Apertura 2017.

El equipo del Machillo Ramírez está obligado a ganar en la próxima jornada contra Puntarenas. Se encuentra a tres puntos del cuarto lugar de Cartaginés, que suma 26. Además, debe esperar a que el equipo brumoso pierda puntos en su duelo ante San Carlos.

Lo mismo espera Alajuelense de Liberia, rival al que visitará en la última fecha. Si el equipo pampero no gana en esta jornada y la Liga sí, el cuadro manudo pasará a depender de sí mismo para meterse en semifinales. Los de Saturnino Cardozo juegan ante Sporting este martes.

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Liberia regala entradas para el partido de Alajuelense

Justamente para este encuentro los de la Ciudad Blanca tomaron una medida exclusiva que afecta al conjunto manudo en la definición del campeonato. Los Coyotes regalarán entradas para el próximo domingo a todos los aficionados que asistan este martes al duelo en Grecia.

“Toda persona que nos acompañe al juego ante Sporting en Grecia ingresa gratis el domingo en el Edgardo Baltodano. Se le entregará un ticket pass a las personas que asistan a Grecia con camisa alusiva al Municipal Liberia“, comunicó el club pampero en sus canales oficiales.

Foto: Municipal Liberia

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Esta medida de Liberia provoca que tenga un gran apoyo en Grecia y al mismo tiempo cuente con lo mismo el próximo domingo contra Alajuelense. En el momento más importante del Clausura 2026, la directiva liberiana recurre a su afición.

Datos claves

Alajuelense suma 23 puntos y se encuentra a tres unidades del cuarto lugar, Cartaginés .

suma y se encuentra a tres unidades del cuarto lugar, . El campeón defensor debe vencer a Puntarenas para evitar su primera eliminación en nueve años .

debe vencer a Puntarenas para evitar su primera eliminación en . Municipal Liberia regalará entradas para el duelo contra la Liga a quienes asistan este martes ante Sporting.