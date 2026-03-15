Erick Lonnis arremete contra Jafet Soto y anuncia la medida que tomará Saprissa sobre el arbitraje: “Se equivocan siempre”

En los últimos días, Erick Lonnis se encargó de producir un verdadero cisma en el fútbol de Costa Rica al afirmar públicamente que, si fuera por él, sacaría el VAR de la Liga Promérica y volvería a dejar todo en manos de los árbitros, sin el apoyo tecnológico que hoy forma parte del arbitraje moderno.

A decir verdad, la propuesta del directivo del Deportivo Saprissa encontró muy pocos adeptos dentro del ambiente del fútbol nacional. Su mayor detractor fue Jafet Soto, quien no tardó en salirle al cruce con declaraciones que rápidamente encendieron la polémica.

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“El VAR no puede estar lejos del fútbol costarricense. Algunos se quedaron en los 90’s, que el fútbol ahí no era profesional, era semi-profesional. Se quedaron en esa época y todavía dicen cuándo yo jugué, cuando yo estaba, que hice esto… todo cambia y hay que ajustarse a todo”, disparó este sábado el mandamás de Herediano.

Erick Lonnis no se queda de brazos cruzados

La polémica sumó un nuevo capítulo en las últimas horas, cuando Teletica entrevistó a Lonnis durante la previa del duelo entre Saprissa y Cartaginés, consultándole nuevamente por el tema del arbitraje.

Aunque suavizó ligeramente su postura —aparentemente siguiendo la línea dirigencial marcada por el presidente del club, Roberto Artavia— el ex arquero volvió a expresar su rechazo al VAR y adelantó la medida que impulsará el Saprissa a nivel federativo.

Erick Lonnis no está a favor del VAR (Saprissa).

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“Hemos decidido tomar una posición que ya a nivel Federación y de Unafut, que la encabeza nuestro presidente Roberto Artavia”, anunció Lonnis. Luego reforzó: “Quejas siempre van a haber, son seres humanos, se equivocan siempre. A mí me gusta más la figura del arbitraje tradicional, pero bueno. Creo que con VAR o sin VAR van a haber situaciones que perjudican o benefician a algunos en determinados momentos”.

La respuesta al dardo de Jafet Soto

Otra de las frases polémicas que había dejado Jafet Soto apuntaba a que, en un hipotético pasado con VAR, su Herediano podría haber sumado más títulos que Saprissa y Alajuelense.

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“Creo que los errores pasan con todos, la estadística así lo dice y vamos a tratar de enfocarnos en ser mejores y no depender tanto de las decisiones de este tipo”, señaló el dirigente morado.

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Aun así, Lonnis dejó claro que el tema seguirá siendo tratado dentro de los órganos del fútbol costarricense. “Somos seres humanos, en algún momento mostramos disconformidad, pero queremos que ese sea un tema abordado a nivel federativo por Roberto Artavia. Si se mantiene el VAR tal como está, que se mejoren las decisiones. Y aun así va a haber gente que no esté contenta”, concluyó.

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En síntesis