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Luis Paradela ya juega el Clásico: su filazo para Alajuelense que aplaude Saprissa a 3 días del partido clave

Luis Paradela tras conseguir el Torneo de Copa con el Saprissa, ya calienta el clásico ante Alajuelense

Marcial Martínez

Por Marcial Martínez

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Luis Paradela ya juega el Clásico: su filazo para Alajuelense que aplaude Saprissa
© SaprissaLuis Paradela ya juega el Clásico: su filazo para Alajuelense que aplaude Saprissa

Luego de conquistar el Torneo de Copa con una victoria 3-1 sobre Sporting, Saprissa llega con el ánimo en alto a la antesala del clásico frente a Alajuelense.

En ese contexto, Luis Paradela aprovechó el momento para enviar un mensaje que empezó a calentar el ambiente de cara al esperado duelo, después de una final en la que también aportó con gol para los morados.

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¿Qué dijo Luis Paradela sobre Alajuelense antes del Clásico?

Luis Paradela destacó la importancia del título conseguido por Saprissa en la Copa, al asegurar que, aunque para muchos no se le da el valor que merece por su formato, al final todos quieren estar en esa instancia y levantar el trofeo.

Estoy contento, ganamos una copa que pienso que no se le da la importancia que merece por el sistema y por el formato en el que está. Pero al final todo el mundo quiere estar aquí, todos quieren ganarla, aseveró Luis Paradela.

Además, remarcó que en el club morado existe la obligación de pelear y ganar cada torneo que disputan, por lo que celebró la victoria como una muestra del compromiso y la mentalidad competitiva del equipo antes del clásico ante Alajuelense.

Nosotros sabíamos que Saprissa debe ganar todo lo que compite y gracias a Dios se nos dio la victoria”, comentó Luis Paradela tras ganar el Torneo de Copa en la previa del Clásico ante Alajuelense.

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No hay que olvidar que Alajuelense quedó eliminado en primera ronda ante Liberia, pese a llegar como bicampeón, mientras que Saprissa arriba al clásico como el nuevo campeón del Torneo de Copa, lo que añade aún más contexto y presión al duelo.

Alajuelense vs. Saprissa: cuándo se juega

El próximo clásico nacional entre Liga Deportiva Alajuelense y Deportivo Saprissa se disputará el domingo 19 de abril de 2026, en el Estadio Alejandro Morera Soto.

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Dicho encuentro correspondiente a la jornada 16 del Torneo de Clausura 2026 de la Liga Promerica, está programado para iniciar a las 5:00 p. m., hora de Costa Rica, y podrá seguirse en vivo a través de FUTV.

Datos claves

  • Luis Paradela resaltó el valor del título de Copa, al considerar que es un torneo que muchas veces no recibe la importancia que merece.
  • El futbolista dejó claro que en Saprissa la exigencia es ganar todo, subrayando la mentalidad competitiva que identifica al club.
  • Sus declaraciones también sirvieron para calentar la previa del clásico ante Alajuelense, en un momento anímico positivo para el cuadro morado.
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